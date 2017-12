Katalónia - senki nem szerez kormányzóképes többséget

2017. december 15. 17:27

Nem szerezhet kormányzóképes többséget egyik politikai erő sem a jövő heti katalán parlamenti választásokon - állapította meg a legtöbb közvélemény-kutatás, amely pénteken jelent meg a spanyolországi sajtóban, utoljára a voksolás előtt.

A Metroscopia nevű kutatócég a baloldali El Paísban közölt felmérése most először mutatta azt, hogy a katalán függetlenségi pártokkal szemben fölénybe kerülhetnek az elszakadás ellenzői.



Eszerint az Állampolgárok (Ciudadanos) nevű liberális középutas párt, a Katalán Szocialista Párt (PSC), és a Spanyolországban kormányzó konzervatív Néppárt blokkja a szavazatok 44,9 százalékára számíthat, míg a függetlenségi Katalán Köztársasági Baloldal (ERC), az Együtt Katalóniáért (Junts pel Catalunya), és a Népi Egység (CUP) a voksok 43,8 százalékát kaphatja meg.



Előbbiek esetében ez 60-62 képviselői helyet jelenthet, míg utóbbiaknál 63-at, köszönhetően a helyi mandátum kiosztási szabályoknak, amely nagyobb súlyt ad az alacsonyabb népességű területeken élőktől érkezők voksainak.



A 135 fős katalán parlamentben 68 mandátum kell a többséghez.



A Metroscopia szerint a választásokat a Ciudadanos nyerné a szavazatok 25,5 százalékával. Két éve 17,9 százalékkal lettek a legnagyobb ellenzéki pártja a katalán parlamentnek.



A felmérés a részvételi arányt 81-82 százalék közé várja, amely rekord lenne Katalóniában, ahol 2015-ben 75 százalék volt ez az arány.



A kutatók arról is megkérdezték a felmérésben részvevőket, hogy miként képzelik a jövőt a választásokat követően; 21 százalék azt mondta, hogy a függetlenedési folyamat folytatását szeretné. 72 százalék viszont azt támogatja, hogy szülessen megállapodás a helyzet rendezésére Katalónia és a spanyol állam között.



Az ABC című konzervatív napilap a GAD3 intézet felmérését tette közzé, amely a két nagy tábor rendkívül szoros eredményét mutatja.



Eszerint a függetlenségi pártok összességében 45,4, míg a velük szemben állók 45,7 százalékra számíthatnak. Előbbieknek 64-67, utóbbiaknak 60-63 mandátum jutna.



Győztesnek a GAD3 is a Ciudadanost várja a szavazatok 23,2 százalékával, a választási részvételt pedig 82 százalékra teszi.



Az El Periódico katalán napilap a Gesop nevű kutatócég felmérését ismertette, amely ellentétben a másik két vizsgálattal a függetlenek nagyobb arányú fölényét, sőt, lehetséges parlamenti többségét állapította meg.



A választásokon külön induló három függetlenségi párt 45,6 százalékot érhet el eredményeiket összeadva, ami 66-69 mandátumot érhet. A függetlenséget ellenző, szintén külön induló három párt 43,7 százaléka pedig 56-59 képviselői helyet jelenthet.



A Gesop szerint a választásokat a függetlenségi ERC nyerheti meg 22,2 százalékos támogatással, amelynek listavezetője Oriol Junqueras, volt katalán elnökhelyettes jelenleg előzetes letartóztatásban van.



A felmérés 80 százalék körüli a választási részvétellel számol.



A közvélemény-kutatások szerint a kormányzóképesség szempontjából a választások után a baloldali Katalónia közösen nevű párt lehet a mérleg nyelve, amely ellenzi a katalán függetlenséget, de támogatja, hogy arról tartsanak szabályos népszavazást.



A pártot a felmérések szerint a szavazók 7,5-9,3 százaléka támogatja, amely 8-11 közötti mandátumot hozhat számára december 21-én.

MTI