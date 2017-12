MSZP: van értelme a szolidaritásnak

2017. december 16. 17:49

Van értelme a szolidaritásnak, az együttműködésnek és az emberiességnek - hangoztatta Kunhalmi Ágnes, az MSZP budapesti elnöke a Karácsony Gergellyel, az MSZP és a Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltjével együtt tartott szombati pécsi sajtótájékoztatón.

A Segítünk elevezésű jótékonysági akció után Kunhalmi Ágnes közölte: évről évre azt tapasztalják, hogy egyre hosszabbak a sorok az ételosztásokon, mivel a szegénység is egyre nagyobb Magyarországon.



Minden harmadik gyermek éhezik, és a kormány saját felmérése szerint is több mint 200 ezer gyereket tartanak nyilván veszélyeztetettként - hangsúlyozta.



Kunhalmi Ágnes szerint vállalkozók, civilek, szakszervezetek, illetve jóérzésű baloldali és demokratikus pártok ezért "kapaszkodnak össze" és segítenek időről időre.



A politikus kitért az egészségügyre és oktatásra, jelezve, hogy duplájára nőtt a kórházi fertőzések száma, és a középosztálybeli szülők nem tudnak érettségit, diplomát adni gyerekeik kezébe.



Pécsre azt mondta: a helyi fideszes vezetés gyakorlatilag teljesen csődbe vitte a várost. Egyúttal arra szólította a fel a pécsi baloldali embereket, hogy "tartsanak ki, kapaszkodjanak össze", mert "el lehet, és el is kell küldeni ellenzékbe a fideszes zsarnokokat".



Karácsony Gergely úgy vélekedett, hogy az elmúlt hét évben a magyar társadalom Európa egyik legigazságtalanabb társadalmává vált.



Csak akkor lesz Magyarországon változás, ha a baloldali pártok képesek együttműködni és "csak a pártok világát érdeklő sértődéseiket" félretenni - jelentette ki.



Lehet igazságos kormánya Magyarországnak. Van remény, van új baloldali ajánlat és együttműködés. 2018-ban új, demokratikus kormánya lesz Magyarországnak - tette hozzá.



Tóth Bertalan, a szocialisták parlamenti frakcióvezetője beszámolt arról, hogy pécsi jótékonysági akciójukon 400 adag ételt osztottak ki és ajándékkal segítették a családokat.



Szakács László, az MSZP frakcióvezető-helyettese, megyei elnöke is a szolidaritás az egymásért való felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta.



A pécsi önkormányzat csütörtöki közgyűlésére visszautalva közölte, hogy a városvezetés elzálogosította a megyeszékhelyet, továbbá a civil szervezetek ellen beszél és gyűlöletet kelt.

MTI