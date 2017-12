Hosszú Katinka hatszoros Európa-bajnok Koppenhágában

2017. december 16. 21:03

A negyedik versenynapon ötödik és hatodik aranyérmét is megszerezte Hosszú Katinka az úszók koppenhágai rövidpályás Európa-bajnokságán, ahol 200 méter vegyesen és 50 méter háton is jobb volt minden vetélytársánál.

Már a délelőtti selejtezőből is a legjobb idővel jutott tovább a nagymedencében háromszoros olimpiai bajnok, aki este előbb a legrövidebb hátúszó szám elődöntőjében jeleskedett, és jutott a fináléba 26.26 másodperccel, majd a 200 méter vegyes döntőjében teljesített címvédőhöz méltóan, és gyűjtötte be ötödik aranyáét. Saját világcsúcsát nem veszélyeztette ugyan, de így is hatalmas fölénnyel, 2:04.43 perccel nyert a táv nagy részében mögötte úszó Verrasztó Evelyn előtt (2:08.09).



Az 50 méter hát döntőjében is remekelt Hosszú, aki 25.95 másodperc alatt tudta le a távot, egy századdal megjavítva magyar csúcsát, amelyet 2014. december 7-én állított fel. Sikerével koppenhágai hatodik, karrierjének pedig 16. rövidpályás Európa-bajnoki címét szerezve meg.



A férfiak 100 méteres gyorsúszásában Németh Nándor első tartalékként - visszalépés nyomán - végül bekerült a legjobb 16 közé, és a váratlan rajtlehetőséggel élve összesítésben a hatodik lett 47.06 másodperces egyéni csúccsal. Kozma Dominik nála is jobbat nyújtott: elődöntős futamukban, ahol Németh negyedik volt, a harmadik időt úszta 46.98-cal, a teljes rangsorban pedig negyedikként biztosította helyét a vasárnapi döntőben.



Jóllehet remek országos csúccsal rukkolt ki, ez is kevés volt Cseh Lászlónak, hogy ott lehessen az 50 m pillangó szombati fináléjában. A 22.88 másodperces rekordidő összesítésben a 11. helyhez volt elegendő. Cseh korábbi csúcsa 23.08 volt, amelyet két éve, december 5-én az izraeli rövidpályás Eb-n úszott.



Földházi Dávid a 100 méter vegyes elődöntőjében nagyon közel járt magyar rekordjához, 53.01-es eredménye végül is a teljes sorrendben a 10. helyre volt jó, vagyis a döntőhöz nem volt elég.



A női 100 méteres pillangó vasárnapi fináléjában sem lesz magyar: Szilágyi Liliána elmaradva saját legjobbjától a szombati elődöntőben 57.67 másodpercet úszott, ezzel csak 12. lett.



A vasárnapi zárónap előtt a magyar csapat hét arannyal, három ezüsttel és egy bronzzal az éremtáblázat második helyén áll az oroszok mögött.

MTI