Wilders: folytatni kell a harcát a bevándorlás ellen

2017. december 16. 21:06

Geert Wilder holland politikus szerint Európának folytatnia kell harcát a bevándorlás ellen.

"A bevándorlást meg kell akadályozni, még akkor is, ha falat kellene építeni határainkon" - jelentette ki az euroszkeptikus és iszlámellenes holland Szabadságpárt (PVP) vezetője szombaton Prágában, az Európai Parlament Szabadság és Nemzetek Európája (ENF) frakciójába tömörült pártok konferenciája alkalmával tartott sajtótájékoztatóján.



A konferencia középpontjában az ENF-frakciót alkotó pártok jövőt érintő Európa-víziója áll, amelyet az Európai Unió alternatívájának tekintenek.



Tomio Okamura, a cseh Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom elnöke újságíróknak elmondta: a konferencián részt vevő pártok szerint az Európai Uniót a jövőben a szuverén európai államok együttműködésének kellene felváltania. Wilders úgy nyilatkozott, hogy ez Hollandiának is jobb lenne.



"Az együttműködés hívei vagyunk, de a szuverén államok között" - szögezte le.



Geert Wilders, Tomio Okamura és Marine Le Pen, a francia Nemzeti Front elnöke és a többi felszólaló a konferencián elhangzott beszédükben a CTK hírügynökség szerint élesen bírálták az Európai Uniót, és egybehangzóan határozottan elutasították a migránsok további befogadását Európába.



"Meg kell találnunk a bátorságot ahhoz, hogy az illegális migránsokat visszaküldjük származási országaikba. A már Európában élő muszlimoknak pedig le kellene mondaniuk az iszlámról" - hangsúlyozta Geert Wilders.



"Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) választási sikere és kormánykoalíciós szerepe számunkra hatalmas siker, amely bizonyítja, hogy munkánkat a közvélemény is egyre inkább értékeli. Ausztria példa lehet Európa számára" - mondta Marine Le Pen újságíróknak. Hasonlóan nyilatkozott Wilders is.



Több cseh civil szervezet pénteken és szombaton tüntetett az ENF-frakció pártjainak konferenciája ellen Prágában.

MTI