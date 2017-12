A múlt század tragikus alakja volt Mihály román király

2017. december 16. 21:33

A múlt század tragikus alakjának nevezte Mihály román királyt Pászkán Zsolt Románia-szakértő az M1 aktuális csatorna szombati műsorában.

Ezt azzal indokolta, hogy az uralkodót a több évtizedes száműzetés után is távol tartotta a hatalomtól a román politikai elit.



Pászkán Zsolt hangsúlyozta: Mihály király szerepét az 1944. augusztus 23-i fordulatban - amikor Románia hirtelen Németország csatlósából a Hitler elleni szövetség tagja lett - nem szabad lebecsülni.



Pályafutását ugyanakkor nehéz értékelni, hiszen - bár kétszer is ült a román trónón - gyakorlatilag egyszer sem uralkodott - mondta.



A szakértő a régi kommunista vezetésből kivált új román politikai elit rossz helyzetfelismerésének nevezte, hogy nem engedték hazatérni az ország egykori uralkodóját. Félelmük azért is alaptalan volt, mert Mihály nem volt nyíltan ellenséges a volt kommunistákkal, személyiségéből fakadóan hajlott a megbékélésre és a formális uralkodói szerep közelebb állt hozzá, mint a politikai tevékenység.



Pászkán Zsolt szerint Mihály egy nyugati országban valószínűleg békésen uralkodhatott volna, ám Romániában ez a lehetőség nem adatott meg, a közélet iránt pedig - mint mondta - a volt király gyermekei sem mutatnak nyilvános érdeklődést.

MTI