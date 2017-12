Leonadro Sini nyerte a karmesterversenyt

2017. december 17. 00:13

Leonadro Sini olasz dirigens nyerte meg a Maestro Solti Nemzetközi Karmesterversenyt a szakmai zsűri döntése alapján.

Az első helyezettnek 20 ezer euróval járó díjat és a Solti György (1912-1997) világhírű magyar dirigens által dedikált karmesteri pálcát a pécsi döntőnek is helyet adó Kodály Központban vette át a győztes a szombat esti gálán. A karmesterverseny második helyezettje az osztrák Azis Sadikovic, a harmadik pedig az izraeli Nimrod David Pfeffer lett.



A közönségdíjat Dobszay Péter kapta, Ferencsik János karmesteri pálcáját pedig a másik magyar döntős, Cser Ádám vehette át.



Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár köszöntőjében arról beszélt, hogy a megmérettetés Budapestre és Pécsre koncentrálta a karmesteri szakma nemzetközi esszenciáját, amelyben már régóta formálódott a következő, jó értelemben vett sztárgeneráció.



Most megvannak e generációnak a kiválasztottjai is - fűzte hozzá a politikus, aki gratulált a 35 ezer eurós összdíjazású verseny díjazottjainak és résztvevőinek.



Az államtitkár úgy folytatta: a művészet a lélek gyarapításának eszköze, majd kiemelte, hogy a versenyzők tehetségük és kiválasztódásuk folytán olyan közvetítőkké lettek, akiknek "óriási vállalása", a sajátjukon felül mások lelkének gyarapítása.



Hoppál Péter szerint az izgalmas, felemelő és komoly téttel bíró karmesterverseny minden résztvevője hozott magával valamit, amit érdemes volt megmutatni a nemcsak a nemzetközi zsűrinek, de a közönségnek is.



A Filharmónia Magyarország szervezésében megvalósuló versenyre 186 karmester nyújtotta be jelentkezését a világ negyven országából, az előválogató után pedig negyvenen jutottak az elődöntőbe, a döntőbe pedig hatan.



A pénteki döntőn sorrendben Dobszay Péter (Magyarország) Dohnányi Szimfonikus percek, Cser Ádám (Magyarország) Debussy A tenger című művét, Haragucsi Szodzsi (Japán) Bartók Táncszvitjét, Azis Sadikovic (Ausztria) pedig Kodály Galántai táncait dirigálta. Nimrod David Pfeffer (Izrael) Strauss Till Eulenspiegel című darabját, míg Leonardo Sini (Olaszország) Kodály Zoltán Háry János szvitjét vezényelte, a műveket a Kodály Központ rezidens együttese, a Pannon Filharmonikusok zenekar (PFZ) adta elő.



Kesselyák Gergely, a Magyar Állami Operaház első dirigense, a zsűri tagja fantasztikus dolognak nevezte, hogy ismét van karmesterverseny Magyarországon. A PFZ teljesítményét úgy méltatta, hogy a döntőben szereplő hat darab közül legalább négy a világ zeneirodalmának legnehezebbjei közé sorolható.



A zsűri úgy találta, hogy a versenyzők maradéktalanul tehetségesek, rátermettek és tudják a szakmát - mondta.



Szamosi Szabolcs, a Filharmónia ügyvezető igazgatója azt kívánta a díjazottaknak, hogy legyen szerencséjük minél többször olyan kiváló közönség előtt vezényelniük, mint a megmérettetés során.



A verseny védnöke, Lady Valerie Solti a díjátadó gálán lejátszott videoüzenetében kiemelte: "Solti György nagy álma teljesült most, aki mindig szerette volna segíteni a fiatal, pályakezdő zenészeket, elsősorban a karmestereket. Hiszen ő maga is kezdettől fogva erre a pályára készült, és szerencsésnek mondhatta magát, hiszen a kezdeti nehézségek ellenére végül nagyszerű pályát futhatott be".



A szombati gálakoncerten Erkel Ferenc Hunyadi László című művének nyitányát, Liszt Ferenc Esz-dúr zongoraversenyét és Kodály Zoltán Háry János című daljátékának szvitjét hallhatta a közönség.



MTI