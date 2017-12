Szita Károly a polgármesterek egyeztetését kezdeményezi

2017. december 19. 12:50

Az elmúlt hetekben az illegális bevándorlással kapcsolatos hírek miatt a polgármestereknek egyeztetniük kell a településeikre leselkedő veszélyekről - mondta Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnöke sajtótájékoztatóján, kedden Budapesten.

Szita Károly levélben kereste meg polgármester kollégáit, hogy a következő év első felében találkozzanak, hogy el tudják hárítani azt a veszélyt, amely a településeik polgáraira leselkedik. Legutóbb egy évvel ezelőtt a polgármesterek 80 százaléka közös nyilatkozatban utasította el a kötelező betelepítési kvótákat - emlékeztetett.



Az MJVSZ aggodalomra okot adó hírnek nevezte, hogy Brüsszel továbbra sem tett le a kötelező betelepítésről, sőt olyan döntéseket készít elő, amelyek a felső korlát nélküli betelepítési kvótákról szólnak. Mindez azokat az országokat érintené a legnagyobb mértékben, ahol nincs vagy kevés az illegális bevándorló, mint amilyen Magyarország is - vélekedett.



További aggasztó hírként említette, hogy nemrég olyan határozatot hozott az Európai Parlament, hogy civil szervezeteknek óriási szerepet szán a bevándorlás szervezésében. Emellett Soros György több százezer dollárt szánna migrációs elképzelései propagálására, civil szervezetek támogatására - közölte.



Szita Károly elmondta: ilyen civil szervezetek megjelentek már Magyarországon, Pécsett és Debrecenben, és a magyar vidéki városokban tovább épül ez a hálózat.



Kijelentette: a polgármesterek legfontosabb feladata a biztonság és nyugalom megteremtése a településeiken élőknek.



Kérdésre Szita Károly közölte: azok civilek, akik karitatív tevékenységet végeznek, továbbra is folytatják ezt a tevékenységet, és a városvezetők, polgárok örülnek, ha segítenek az arra rászorulóknak.



Az MJVSZ vezetője által jegyzett levélben az áll, hogy Soros György bejelentette: több százezer dollár támogatással civil irodákat kíván nyitni magyar városokban, "Pécsett és Debrecenben már meg is kezdték a szervezkedést". "Soros a hatalmas összeget arra szánja, hogy népszerűsítse saját migrációs elképzeléseit és elő is segítse azok megvalósítását. Ennek ismeretében nyugodtan nevezhetjük ezeket az irodákat bevándorlásszervező irodáknak" - fogalmazott Szita Károly.

MTI