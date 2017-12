IKEA: a csoportot nem érinti az uniós vizsgálat

2017. december 19. 14:01

Az IKEA csoportot nem érinti az Inter IKEA Systems B.V. ellen indult uniós vizsgálat, mert az a csoporttól függetlenül működő jogi személy - közölte az IKEA magyarországi vállalata az MTI-vel kedden.

Az IKEA csoport minden piacon a törvényeket betartva adózik - hangsúlyozta az áruházlánc arra a hírre reagálva, miszerint az Európai Bizottság adócsalás vádjával vizsgálatot indított az Inter IKEA Systems B.V. ellen. A közlemény szerint az IKEA csoport, melynek tagja az IKEA magyarországi vállalata, az IKEA Lakberendezési Kft. is, hétfőn értesült a vizsgálatról.



Mint írták, amikor a 80-as években az IKEA terjeszkedésbe kezdett, a cégalapító Ingvar Kamprad úgy döntött, hogy az IKEA koncepcióját meg kell védeni, hogy az az egyes, franchise rendszerben működő piacokon minden vásárló számára ugyanazt jelentse. Így jött létre az Inter IKEA Systems B.V., amely az egyes IKEA piacokon biztosítja a tudást, fejleszti a koncepciót és segíti annak megvalósulását.



Az IKEA csoport, melynek alvállalata az INGKA Holding B.V. franchise együttműködésben dolgozik az Inter IKEA Systems B.V. vállalattal, a koncepció használatáért minden piac jogdíjat fizet.



Ebbe a csoportba tartozik Magyarország és Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kanada, Kína, Horvátország, Csehország, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Japán, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Oroszország, Szerbia, Szlovákia, Dél - Korea, Spanyolország, Svédország, Svájc, Egyesült Királyság, Egyesült Amerikai Államok.



Az IKEA csoport egyike az összesen 11 nagy franchise vállalatnak, minden piacon a törvényeket betartva adózik. A 2017-es pénzügyi évben az IKEA csoport 1,3 milliárd euró adót fizetett be. Az IKEA a magyar piacon is betart minden adózással kapcsolatos előírást, a 2016-os lezárt gazdasági évben 741 millió 817 ezer forint társasági adót fizetett be, a 2017-es gazdasági évben pedig előzetes adatok szerint több mint 650 millió forint társasági adót fizet be - írták.

MTI