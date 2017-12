Alkotmánybírósághoz fordulnak a Liberálisok

2017. december 19. 14:42

A Magyar Liberális Párt az alapvető jogok biztosához és az Alkotmánybírósághoz fordul, annak érdekében, hogy vizsgálják meg a pécsi "civilellenes" nyilatkozatot - jelentette be a párt elnöke egy keddi budapesti sajtótájékoztatón.

Fodor Gábor arra reagált, hogy a múlt hét csütörtökön a pécsi "Soros-kampányközpont" létesítése elleni tiltakozó nyilatkozatot fogadott el a városi önkormányzat közgyűlése.



Az ügy felháborító, mert az Emberség Erejével Alapítvány is olyan civil szervezet, amelyre szüksége van a társadalomnak - jelentette ki a független képviselő.



A pártelnök kitért arra is, hogy "kezükbe került" a kaposvári Szita Károly levele, amelyben a polgármester azzal fordult kollégáihoz, álljanak ellen annak, hogy Soros György irodákat nyithasson a civil szervezeteknek a különböző városokban. Azt mondta, hogy Szita Károly ez ügyben tett lépéseit és kijelentéseit is elítéli.



Fodor Gábor kijelentette, ha ellehetetlenítik a civil szervezeteket, akkor azzal a demokratikus kontroll gyengül. Egyúttal tiltakozott az ellen is, hogy Soros Györgyből ellenséget kreáljanak.



A sajtótájékoztatón részt vett a Liberálisok pécsi vezetője, aki arról beszélt, hogy a város gazdálkodása "szakadékban van".



Hiába állította azt Páva Zsolt polgármester 2015-ben, hogy a városnak nincs adóssága, most ott tartanak, hogy tulajdonképpen megszűnt az önkormányzatiság, mert a városi ingatlanok jó részén állami jelzálog van - tette hozzá Ágoston Andrea.



Pécsnek nincs élő gazdasága, nem vezet oda rendes út, a településen nincsenek rendes munkahelyek - mondta a politikus.

MTI