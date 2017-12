Dízelbotrány - Az EU felszólította a Volkswagent

2017. december 19. 17:56

Az Európai Bizottság és a tagállamok fogyasztói hatóságai felszólították a Volkswagent, hogy maradéktalanul teljesítse a dízelbotrányban érintett gépkocsik javítására tett kötelezettségvállalását - közölte az uniós bizottság kedden.

Vera Jourová, az Európai Bizottság jogérvényesülésért felelős biztosa kijelentette, a Volkswagen nem teljesítette teljes mértékben a kötelezettségvállalásait, sokkal többet kell tennie az uniós fogyasztók érdekében. Ez Európai Uniónak le kell vonnia a tanulságokat, és meg kell erősítenie az uniós jog végrehajtását, hogy a vásárlók hatékonyabban tudják védeni jogaikat különösen olyan esetekben, amikor nagyvállalatokkal kerülnek szembe.



A tagállamok fogyasztói hatóságai arra szólították fel a Volkswagent, hogy gyorsítsa fel az autók javítását és emelje a szervizelés színvonalát, ugyanis a károsanyag-kibocsátást manipuláló szoftverhamisítás az EU-ban eladott autók 73 százalékát is érintheti. A hatóságok azt is követelték, hogy a Volkswagen kezelje körültekintőbben úgy a javítás előtti, mint az azt követően érkező panaszokat és nyújtson részletes tájékoztatást az összes érintettnek a javításokról.



Az ügy legutóbbi fejleménye, hogy a német közúti közlekedési hatóság (KBA) egy héttel ezelőtt elrendelte több tízezer Volkswagen Touareg típusú terepjáró visszahívását a károsanyag-kibocsátást manipuláló szoftverek miatt. A gépjárművek többsége - 31 800 terepjáró - nem Németországban van forgalomban. A KBA adatai szerint ezeknél az autóknál két olyan szoftveres megoldást is rendszeresítettek, amely manipulálja a károsanyag-kibocsátást, azzal a céllal, hogy a motor vizsgálati körülmények között megfeleljen a környezetvédelmi előírásoknak. A szoftvereken most telepíteni kell a hatóságilag jóváhagyott frissítéseket, hogy a kocsi a forgalomban is megfeleljen a károsanyag-kibocsátási szabályoknak.



A Touaregek esete újabb fejezet a Volkswagen csoport dízelbotrányában, amely 2015 szeptemberében kezdődött, amikor az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) megvádolta a társaságot, hogy olyan szoftvert telepített 482 ezer dízelüzemű járműbe, amely érzékeli a műszaki vizsgán folytatott mérés körülményeit. Az autó így a teszteken a valóságos nitrogénoxid-kibocsátás töredékét produkálja, vagyis csal a vizsgán. A gyártó elismerte a csalást. Az ügy világszerte a Volkswagen csoport korábbi adatai szerint mintegy 11 millió gépjárművet érint, ebből 8,5 milliót az EU-ban adtak el.



Hasonló visszaélés gyanújába került a Daimler is, amely július közepén bejelentette, hogy önként módosítja a káros anyag tisztítását végző berendezést szabályozó szerkezet beállításait több mint hárommillió Mercedes-Benz típusú dízelautónál.



Az uniós bizottság tavaly december elején kötelezettségszegési eljárást indított Németországgal, Luxemburggal, Spanyolországgal és az Egyesült Királysággal szemben - vagyis azon tagállamok esetében, amelyek típusjóváhagyást adtak ki a Volkswagen Group AG számára az Európai Unióban - mivel annak ellenére nem szabták ki a nemzeti jogszabályaikban foglalt szankciókat, hogy a vállalat illegális kiiktató szoftvert alkalmazott.

MTI