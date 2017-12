Sztrájkok bénítják Belgiumot

2017. december 19. 21:13

Általános sztrájk bénította kedden Belgiumot a szövetségi kormány vitatott nyugdíjpolitikája miatt, a több szektorra is kiterjedő munkabeszüntetés már reggel fennakadásokat okozott Brüsszelben és az ország más részein.

A tiltakozásokat közösen hirdette meg a három nagy belgiumi szakszervezet, a szocialista FGTB, a kereszténydemokrata CSC és a liberális CGSL, amelyek mintegy 25 ezer fős tüntetést tartottak délelőtt Brüsszel központjában, "igazságos és méltó nyugdíjakat", illetve "átlátható, kiszámítható nyugdíjrendszert" követelve.



A reggel munkába, iskolába igyekvők járatkimaradásokról és késésekről számoltak be országszerte. Az SNCB állami vasúttársaság szerint a vonatközlekedésben egész nap fennakadásokra kellett számítani.



A Le Soir című helyi újság arról számolt be, hogy a sztrájk a közlekedésen kívül más területekre is átgyűrűzhet, zavarok lehetnek a postai szolgáltatásokban, de sok tanár és egészségügyi dolgozó is munkabeszüntetéssel tiltakozhat.



Charles Michel belga miniszterelnök határozottan visszautasította a tervezett intézkedéseket érő bírálatokat, azt állítva, hogy a szakszervezetek "hazugságokat, álhíreket" terjesztenek. "A gazdasági reformok a társadalmi kohézió erősítésének eszközei, amelyek biztosítják az általános elszegényedés elkerülését" - közölte.



A belga kormány a következő években 11 milliárd eurót akar megspórolni gazdasági és szociális reformjai révén, és egyebek között azt tervezi, hogy 2030-tól 65 évről 67 évre emeli a nyugdíjkorhatárt, valamint beszünteti a bérek és segélyek inflációhoz igazítását a gazdaság versenyképessége és a foglalkoztatottság növelése érdekében. A szakszervezetek azzal vádolják a kabinetet, hogy takarékossági intézkedései aránytalanul súlyosan érintik a munkavállalókat, a közszolgáltatásokon való spórolást pedig a társadalom egésze megsínyli.

MTI