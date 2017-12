Az ÁSZ nem mérlegelhet politikai szempontokat

2017. december 19. 21:22

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) nem mérlegelhet politikai szempontokat - mondta a Jobbik számvevőszéki vizsgálatával kapcsolatban az Origo hírportálon kedden megjelent interjúban az ÁSZ elnöke.

Domokos László hangsúlyozta: a szervezet feladata a törvények betartatása, és a politikától függetlenül végzi a feladatait. A számvevőszék mára a magyar közszféra legátláthatóbb szervezetévé vált a működését illetően - fogalmazott.



A Jobbik a mostani ellenőrzése során - teszem hozzá szinte példátlan módon - nem volt együttműködő, bűncselekményre utaló helyzet alakult ki, "ezért is kommunikáltunk a jelentéstervezetről" - mondta az ÁSZ-elnök.



Közlése szerint a Jobbik már a 2015-2016. évekre vonatkozó adatokat sem adta át, "gyakorlatilag innen indult a probléma. Végső lehetőségként a kollégáim szeptember végén helyszíni adatbetekintést kértek, és ekkor jelezték, hogy a 2017. évre vonatkozóan is ellenőriznének dokumentumokat. Erre a törvény szerint akár haladéktalanul is lehetőségünk van".



Hozzátette: ekkor történt meg, hogy nem engedték be őket a párt központjába; a megadott címen zárt ajtókat találtak. Így gyakorlatilag ellehetetlenült a teljes ellenőrzés, a számvevők nem tudták megvizsgálni az adatok hitelességét - mondta, hozzáfűzve: a Jobbik tudhatott arról, hogy mennek ellenőrizni, és az előzetes tájékoztatást is megkapták.



Az ÁSZ a törvényi előírások szerint járt el, ennek ellenére "nem kaptunk adatokat" - említette meg, jelezve, azért tettek feljelentést az ügyészségen, mert így lehetőség van az ügy tisztázására.



Tudni kell, hogy 2014. január elseje óta a pártok nem vehetnek igénybe úgynevezett vagyoni hozzájárulást jogi személyektől. A mindenki számára elérhető piaci árnál lényegesen olcsóbban igénybe vett szolgáltatás a módszertanunk szerint tiltott támogatásnak minősül - mondta Domokos László.



Jelezte, ez egyébként társadalmilag azért veszélyes, mert a tiltott módon finanszírozott párt, befolyásolhatóvá, a korrupció által veszélyeztetetté válik, és felmerülhet, hogy nem a választók akaratát képviseli, ráadásul mindez a politikai versenytársakat is hátrányos helyzetbe hozza.

MTI