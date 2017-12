Uber-ellenes tüntetés Bukarestben

2017. december 20. 12:55

Több száz taxis és buszsofőr sorakoztatta fel járművét szerdán a román kormány épülete előtt az Uber internetes fuvarmegosztó cég és más hasonló vállalkozások tisztességtelennek tartott konkurenciája ellen tiltakozva.

A közúti személyszállítási vállalkozásokat tömörítő COTAR konföderáció által szervezett megmozdulás résztvevői annak a joghézagnak a felszámolását követelik, amely lehetővé teszi, hogy az Uber által foglalkoztatott gépjárművezetők személyszállítási engedély nélkül is fizető utasokat vegyenek fel.



A taxisok azt kifogásolják, hogy míg az ő működésüket számos engedély beszerzéséhez kötik, és alapfeltétel a kizárólag személyszállításra használt gépkocsi, az Ubernél bárki személyszállításra használhatja autóját. Az internetes alkalmazás azt teszi lehetővé, hogy az Uber fuvarmegosztó szolgáltatást használó autósok és utasok egymásra találjanak.



Gabriela Firea bukaresti főpolgármester javaslatára a román főváros közgyűlése megszigorította a taxis engedélyek kibocsátásának feltételeit, a határozat értelmében pedig ezentúl ötezer lejig (330 ezer forint) terjedő bírsággal büntetik az engedély nélküli taxis tevékenységet. A román sajtó szerint a főpolgármester javaslata elsősorban az Uber ellen irányul.



Romániában 2015 februárjában, először Bukarestben kezdte meg működését az amerikai székhelyű Uber, amely Európában is terjeszkedni próbált. Ma már több romániai nagyvárosban - köztük Brassóban, Temesváron és Kolozsváron - is elérhető a szolgáltatás. A cég adatai szerint egy éve még csak hetvenezer felhasználójuk volt, mára már 450 ezren töltötték le Romániában az Uber fuvarmegosztó alkalmazását.



Alexandra Corolea, az Uber Románia képviselője szerdai sajtóértekezletén azt állította, hogy az internetes fuvarmegosztó cég is szabályozáspárti, ugyanakkor cáfolta az adóelkerülés vádját, arra hivatkozva, hogy a céggel szerződésben álló gépkocsivezetők ezrei magánvállalkozókként adóznak az Uber-alkalmazás révén szerzett jövedelmük után.

MTI