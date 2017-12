A főváros nem akadályozza a népszavazást

2017. december 20. 13:10

A főváros nem akadályozza a 3-as metró akadálymentesítéséről szóló népszavazási kezdeményezést - áll Tarlós István főpolgármester és helyettese, Bagdy Gábor szerdai közleményében.

Közölték: a metró akadálymentesítéséhez nem az empátia vagy a szándék hiányzik, az "esetleges tervmódosítás csak pénzügyi forrás kérdése".



A referendumot "személyében hiteltelen politikus kezdeményezte, aki korábbi városvezetőként semmit nem tett a metró akadálymentesítéséért", másfelől a kérdést meggondolatlanul fogalmazta meg, mert az M3-as metróvonal felújítása megfelel a törvényi rendelkezéseknek. Így a megfogalmazott kérés még népszavazás nélkül is teljesülne - írták.



"Az utas- és forgalombiztonság alapvető fontossági sorrendjében tudunk dolgozni", és "így is sokkal többet valósítunk meg a rászorulók érdekében, mint az MSZP-SZDSZ tette az M2-es metró felújításakor" - közölte Tarlós István és Bagdy Gábor.



Horváth Csaba, az MSZP fővárosi képviselője szerdán jelentette be, hogy kilenc ellenzéki párt összefogott, és közösen gyűjti az aláírásokat azért, hogy a budapestiek népszavazáson dönthessenek a 3-as metró teljes akadálymentesítéséről.



Az ellenzéki politikus, aki november közepén kezdeményezett népszavazást a metró akadálymentesítéséről, elmondta, 138 ezer érvényes aláírást kell összegyűjteniük.

MTI