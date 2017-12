Bukarestben elutasították a Tiltott Csíki Sör bejegyzését

2017. december 20. 15:43

Elutasította a román szabadalmi és védjegy hivatal (OSIM) az összes Tiltott Csíki Sör márka bejegyzését - közölte a kolozsvári Maszol.ro hírportál szerdán.

A székelyföldi Csíkszentsimonban működő cég többségi tulajdonosa, Lénárd András arról tájékoztatta a lapot: nem fellebbeznek a döntés ellen, visszavonják a romániai védjegykérelmet, mivel az európai uniós márkahivatalnál sikerült már levédetniük a termékneveket.



Korábban a székelyföldi vállalkozás Igazi Csíki Sör néven forgalmazta termékeit, a Heinekennel kötött megállapodás részeként azonban lemondott az "Igazi" márkanév használatáról, és helyette elindította a Tiltott Csíki Sör termékcsalád bejegyzését az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalánál (EUIPO).



Lénárd András a Maszolnak elmondta: a bukaresti hivatal azzal indokolta a döntését, hogy túlságosan leíró jellegű a szóvédjegy. "Például a Bukaresti Sör elnevezést sem lehet levédeni amiatt, hogy leíró jellegű, általánosító" - magyarázta. A vállalkozó ugyanakkor furcsállja, hogy az OSIM-nek nem voltak ilyen fenntartásai, amikor korábban bejegyezte a Heineken Csíki Premium Sör márkáját. Erről később egyébként lemondott a holland multinacionális cég az Igazi Csíki Sör gyártójával kötött egyezség részeként.



Az OSIM döntéséről megjegyezte: nem tud elvonatkoztatni attól, hogy más romániai hivatalok is "hintáztatják" a székelyföldi céget, amikor különböző engedélyek beszerzéséhez folyamodik. "Az áfonyasörünket karácsony előtt szerettük volna piacra dobni, de nem sikerült, az illetékes hivatalok egyértelműen időhúzásra játszanak" - vélekedett a Csíki Sör Manufaktúra alapítója.



A székelyföldi sörfőzde ellen korábban bírósági úton is fellépett a Csíkszeredában is sörgyárat működtető holland multinacionális cég, azt állítva, hogy a Csíki Sör elnevezés megtévesztően hasonlít az általa gyártott Premium Ciuc sörmárkához, amelyet a székelyek "csíki sörként" emlegetnek.

