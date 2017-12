Fidesz: Brüsszel bünteti a bevándorlást elutasítókat

2017. december 20. 18:06

A Fidesz szerint Brüsszel meg akarja büntetni a bevándorlást elutasító országokat, erre bizonyíték, hogy az Európai Bizottság szerdán úgy döntött, elindítják a hetes cikk szerinti eljárást Lengyelországgal szemben.

Hidvéghi Balázs, a nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója szerdai, MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, az unió politikai nyomásgyakorlásra használja a jogi eljárásokat. Ezt Magyarország visszautasítja, és meg fogják védeni Lengyelországot, kitartanak magyar emberek akarata mellett, akik elutasították a "Soros-terv" minden pontját.



A közlemény szerint azért alkalmazzák az eljárást Lengyelországgal szemben, mert a brüsszeli bevándorlás-politika leghangosabb bírálója Magyarország mellett és szintén elutasítja Európa migránsokkal való betelepítését és a kötelező kvótát. Ezért Brüsszel meg akarja büntetni, hiszen az Európai Parlament már májusban elfogadta azt a határozatot, miszerint elkezdik előkészíteni Magyarországgal szemben is a hetes cikk szerinti eljárást.



A bizottság szerdán jelentette be, hogy a vitatott igazságügyi reform miatt megindította az európai uniós alapszerződés hetes cikke szerinti eljárást Lengyelországgal szemben. Ez az első alkalom, hogy valamely tagállammal szemben aktiválják az "atomfegyverként" is emlegetett, eddig példa nélküli eljárást. Az eljárás szempontjából a bizottság javaslattevő szerepet tölt be, döntéseket az EU-tagországok kormányait képviselő Tanácsnak kell hoznia.

