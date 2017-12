Katalán választás - változást sürgetnek a napilapok

2017. december 20. 18:09

Elengedhetetlen változást sürgettek Katalóniában a helyi parlamenti változások eredményeként a legnagyobb spanyolországi napilapok szerdán, egy nappal a voksolás előtt megjelent szerkesztőségi véleménycikkeikben.

Az El País című baloldali napilap szerint ez a választás mindenki számára más jelent: vannak, akiknek a függetlenségi folyamat végállomását, míg mások a köztársaság helyreállításának a lehetőségét látják benne.



Félő, hogy kormányozhatatlan parlament alakul - mutat rá a közvélemény-kutatások előrejelzésére írásában Sandra León.



Az újságíró azonban a fő problémának nem a világos parlamenti többség hiányát tartja, hanem az "alkalmas" többségét, amely helyre tudja állítani a kialakult politikai krízist Katalóniában, és nem táplálja a konfliktus folytatását.



A konzervatív ABC szerkesztőségi véleménycikkében egyedülálló lehetőségnek nevezi a választás arra, hogy az egységpártiak megszerezzék a szavazatok és a parlamenti képviselői helyek többségét, és megfékezzék a "szeparatista ábrándozást", amely romba dönti Katalóniát.



A lap érthetetlennek tartja, hogy ezek a pártok - a liberális Állampolgárok (Ciudadanos), a Katalán Szocialista Párt (PSC), a konzervatív Néppárt (PP) - ne segítsék egymást, ha az eredmények lehetővé teszik bármelyikük elnökjelöltje megválasztását. A szeparatizmus a legyőzendő ellenség - hangsúlyozta a cikk.



A katalán La Vanguardia című országos napilap szerint kívánatos lenne, ha a választásokon induló pártok tanulnának a múlt hibáiból, nemcsak a sajátjaikból, de másokéiból is.



Az újság szerkesztőségi írásában felsorolta közülük például, hogy a spanyol kormány alábecsülte és elhanyagolta a katalánok rossz közérzetét, és ezzel szárnyakat adott a függetlenségi mozgalomnak, amelynek vezetői viszont annak ellenére mozgósították az embereket, hogy tudták: nem lehet létrehozni az új államot.



A lap szerint újabb hiba, hogy a függetlenségpártiak most is azt gondolják: a köztársaság a sarkon van, az egységpártiak pedig azt, hogy ha nyernek, azzal felszámolják a függetlenségi folyamatot és a támogató katalánok érzéseit is.



A jelenlegi helyzet új konszenzusok keresését követeli, Katalóniának olyan pártokra van szüksége, amelyek az állampolgárok érdekeit a sajátjaik elé helyezik - írta a La Vanguardia.

MTI