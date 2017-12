ÖS: Kárpátaljai családok kaptak karácsonyi ajándékot

2017. december 20. 21:18

Hetven rászoruló gyermek számára szervezett adventi játszóházat és adott át nekik, valamint családjaiknak karácsonyi ajándékot határon túli adományprogramja keretében az Ökumenikus Segélyszervezet szerdán Beregszászon.

Az Advent Beregszászon elnevezésű játszóházban a gyermekek a kárpátaljai hagyományokat elevenítették fel, mézeskalácsszíveket csomagoltak, karácsonyfadíszeket, ünnepi dekorációt és üdvözlőlapokat készítettek közösen. Az ünnepi gyertyagyújtást követően az Ökumenikus Segélyszervezet Advance Központ nevű beregszászi irodájának munkatársai édességet és játékot tartalmazó ajándékcsomaggal lepték meg a rendezvényen részt vevő gyerekeket.



Gerevich János, az Advance Központ igazgatója az MTI érdeklődésére elmondta, a gyermekek ajándékcsomagjai jengát, hócsúszkát és ágynemű-garnitúrát tartalmaznak. Az ünnepi alkalomból a gyerekek családjait is megajándékozták az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai - tette hozzá. Elmondása szerint ők tartós élelmiszereket - lisztet, cukrot, étolajat, rizst, hajdinát, teát, sűrített tejet, makarónit, halkonzervet, pástétomot, fűszereket, zöldségkonzerveket és lekvárt, valamint - tekintettel a karácsonyra - csokoládét, kekszet, kakaót, mazsolát és mogyorót tartalmazó csomagokat kaptak. Az élelmiszer mellé higiéniai és tisztítószereket is csomagoltak.



Gerevich János azt is elmondta, hogy a mostani ajándékozás és a rászorulóknak nyújtandó további támogatások főként annak köszönhetők, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetsége 100 millió forinttal segítette Kárpátalját.

MTI