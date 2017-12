"Hírességek" kiáltványa Karácsony Gergely mellett

2017. december 20. 23:52

Mások mellett Dr. Bálint György kertészmérnök, Kaltenbach Jenő volt ombudsman, Hajós András zenész, Kéri László politológus és Wittinghoff Tamás polgármester látta el kézjegyével azt a kiáltványt, ami szorgalmazza: legyen Karácsony Gergely az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje!

Kormányváltást, együttműködést, megújulást! Legyen Karácsony Gergely az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje! Aki felelősséget érez Magyarország sorsáért, most nem maradhat néma.

Ki kell mondanunk: a huszonnegyedik órában vagyunk. Sorsdöntő, hogy 2018-ban képesek leszünk-e új irányt szabni a jövőnknek.

Hazánknak kormányváltásra van szüksége! Az emberek többsége változást akar, de az ellenzéki pártok négy hónappal a választás előtt még nem tudják felmutatni a kormányváltás receptjét.



Hisszük, hogy van esély az ellenzék győzelmére, ha képesek lesznek egy egyszerű, érthető helyzetet létrehozni. Ezért azt mondjuk, hogy meg kell teremteni a demokratikus pártok és az állampolgárok minél szélesebb körű, szoros együttműködését. Most félre kell tenni az egyéni- és pártérdekeket, hogy végre megvalósulhasson a közérdek: a kormányváltás. Eljött az együttműködés és a közös cselekvés ideje! Úgy látjuk, a demokratikus pártok nagy többsége képes és kész a közös munkára, de hiányzik a megállapodás és hiányzik egy közösen támogatott, hiteles vezető. Olyan ember, aki nemcsak tehetséges és tisztességes, de van mögötte politikai tudás, tapasztalat és teljesítmény, és aki képes tető alá hozni a megállapodást az ellenzéki pártok között. Karácsony Gergely ilyen ember. A Parlamentben és Zugló polgármestereként egyaránt bizonyította, hogy képes egy újfajta politizálásra. Egy olyan politizálásra, amely az embereket szolgálja, mentes a korrupciótól és nem árokásásban gondolkodik, hanem méltányos együttműködésben. Nem véletlen, hogy Karácsony Gergely hosszú ideje az ellenzék legnépszerűbb politikusa. Meggyőződésünk, hogy Karácsony Gergely személye elfogadható az együttműködésre kész ellenzéki pártok számára, és hiszünk abban is, hogy vezetésével megteremthető a széles körű együttműködés.



Ezért azt javasoljuk a választók közössége és a demokratikus pártok számára, hogy legyen Karácsony Gergely az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje!



Tisztelettel: Dr. Bálint György Prima Primissima-, és Hazám-díjas kertészmérnök

Bánfalvi István szociálpolitikai szakértő

Bardóczi Sándor tájépítész mérnök

Bozóki András, a politikatudomány kandidátusa, volt kulturális miniszter

Cserna Antal színész

Földes György történész

Hajdu Szabolcs filmrendező Hajós András dalszövegíró, műsorvezető

Horgas Péter tervező, aktivista

Kaltenbach Jenő jogtudós, volt ombudsman Kerekes Viktória színésznő

Kéri László politológus

Sándor Iván Kossuth díjas író

Sükösd Miklós szociológus

Szalai Kriszta színésznő

Török-Illyés Orsolya színésznő

Vay Blanka emberjogi aktivista

Wittinghoff Tamás polgármester

Népszava