Szexuális zaklatás - A Ford-vezérigazgató bocsánatot kért

2017. december 23. 00:06

A Ford autógyár elnök-vezérigazgatója nyílt levélben bocsánatot kért alkalmazottaitól a két chicagói gyárban történt szexuális zaklatások miatt, hangsúlyozva, hogy a cég elítéli az ilyen cselekményeket.

"Ami még fontosabb: ígérem, hogy tanulunk a történtekből és a jövőben jobban tesszük a dolgunkat" - szögezte le Jim Hackett. Levelét a The New York Times című lap is közzétette.



Az elnök-vezérigazgató bejelentette, hogy a karácsonyi ünnepek után Chicagóba utazik, hogy személyesen beszéljen az ott dolgozó munkatársnőkkel.



A levél azt követően jelent meg, hogy a The New York Times interjúkkal tűzdelt hosszas riportban számolt be a két chicagói gyárban történt szexuális zaklatásokról és az ezekkel szembeszálló nők elleni megtorlásokról. A lap munkatársai mintegy 70 embert kérdeztek ki, s az is kiderült, hogy a cégnek sok pere is volt emiatt. Idén augusztusig tízmillió dollárt fizettek ki az áldozatoknak kártérítésként. A pereket azonban nem "csak" szexuális zaklatások, hanem rasszista megkülönböztetések miatt is indították. A lap szerint jelenleg mintegy 30 panaszos pere folyik a bíróságokon.



A Ford vezetése kifizette a kártérítéseket, ám eddig egyetlen alkalommal sem ismerte el felelősségét.



Az is először fordul elő, hogy egy vállalati felsővezető nyilvánosan kér bocsánatot az alkalmazottaitól. "Torokszorító volt a megszólaltatott nők vallomásait olvasni a The New York Times hasábjain" - írta levelében Jim Hackett.

MTI