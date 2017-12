Rock-, dzsessz- és folkkoncertek karácsonytól az újévig

2017. december 23. 11:30

Mások mellett az Omega, a Quimby, Fenyő Miklós, a Hooligans, a Vad Fruttik, a Muzsikás, a Kaláka, a VHK, a Magashegyi Underground, a Péterfy Bori & Love Band, a Tankcsapda, a Budapest Bár, a Csík Zenekar, Demjén Ferenc és Charlie is koncertet ad az év utolsó napjaiban Budapesten.

Karácsonykor is több koncertet rendeznek a fővárosban.



December 24-én este is lesz zenei program a fővárosban: a Puszi együttes Tasnádi Bence közreműködésével az Instantban lép fel. 25-én a Kaláka együttes hagyományos ünnepi estje lesz a Marczibányi Téri Művelődési Központban, a Barba Negra Music Clubban pedig a Zorall játszik. Másnap, 26-án a Jónás Vera Experiment a MA-ZE táncosaival az A38 hajón, a Dinamit a Barba Negrában játszik, az Akvárium Klubban a nagyteremben a Quimby, a kisteremben a Pál Utcai Fiúk lép fel. Ugyanezen a napon a Gáspár Károly Trio a Budapest Jazz Clubban (BJC), a Triász a MOMkultban zenél.



A Vad Fruttik december 27-től 29-ig tripla koncertet tart az Akváriumban, a Hooligans 27-28-án a Barba Negrában duplázik.



December 27-én lesz Fenyő Miklós hagyományos évzáró koncertje, a Fenyő-ünnep a Sportarénában (vendég Dolly és Szikora Róbert), a Müpában az olasz énekes, Antonio Castrignano hallható, az A38-on a Biebers, a Trafóban a Middlemist Red, az Instantban az Ethnofil, a Kuplungban a Spencer Hill Magic Band, a Gödör Klubban a Góbé, a Robotban a Stoned, a BJC-ben a Four Dogs zenél, a Dürer Kert WinterSun rendezvényén dj-k pakolják a lemezeket.



December 28-án az Omega együttes ünnepli 55-ik születésnapját a Sportarénában, a Müpában a Muzsikás játszik, az Akvárium kistermében a Kéknyúl, az Ivan and the Parazol az A38-on, a Blahalouisiana a Dürerben, a Fahrenheit a Gödör Klubban, Kollár-Klemencz László, a Meszecsinka és Nagy Edi a Fonóban, a Qualitons a Trafóban, a Budapest Voices a MOMkultban, a Bohemian Betyars a Kuplungban, a Barabás Lőrinc Quartet az Instantban, a Balázs Elemér Group pedig a BJC-ben játszik.



December 29-én a 70 éves Horváth Charlie ad koncertet a Sportarénában (vendég Leslie Mandoki, Tátrai Tibor és Tóth Vera), a Szabó Balázs Bandája játszik a Müpában, Frenk új lemezét mutatja be az Akváriumban, a Szászcsávási banda, a Besh o droM és az Aurevoir a Fonóban lesz. A Dürerben megrendezik a Fekete Zaj fesztivált, amelyen fellép a VHK, a Volkova Sisters és a Black Nail Cabaret is. Kistehén előszilveszter lesz az A38-on, a Paddy and the Rats a Barba Negrában, a ColorStar a Gödörben, a Coltrane Legacy a BJC-ben, Sub Bass Monster a Kuplungban, az Esszencia a Zeneakadémián, a Trousers a Robotban, a Fran Palermo a Trafóban zenél.



December 30-án Demjén Ferenc (vendég Ákos) a Sportarénában lép fel, ezen a napon az Irie Maffia és a Mius az Akváriumban, az Elefánt az A38-on, az Óriás a Kuplungban, a Pokolgép a Barba Negrában játszik, előszilvesztert tart Odett a Gödörben, a Hot Jazz Band a MOMkultban, a Borbély Műhely, Kaltenecker Zsolt és Makó Ádám, a Nigun, valamint a Balázs József Trió a Fonóban, a Swing á la Django David Morgannel duplázik a BJC-ben, a Robotban pedig a Fatal Error látható és hallható. A Csík Zenekar a BOK Rendezvényközpontban (volt SYMA csarnok) lép fel egy különleges sztárvendéggel, Mongólia budapesti nagykövetével.



Szilveszter napján a Tankcsapda a Barba Negrában lép fel, a Budapest Bár a MOMKultban tart dupla koncertet, az A38 hajón a Péterfy Bori & Love Band zárja az évet. Duplázik az Amadinda és Presser Gábor a Zeneakadémián (vendég a Szent Efrém Férfikar lesz), a Magashegyi Underground a Kuplungban lép fel, a Fonó Folk Szilveszteren a Magyarpalatkai Banda Kalász Mátéval, az Erdőfű Bede Péterrel és Zimber Ferenccel, valamint a Góbé játszik, az Instantban Random Trip lesz Koszi Jankával, Zentai Márkkal és Columbóval. Az Akváriumban három teremben szolgáltatják a zenét a dj-k, de lemezlovasok lesznek a Symbolban, a Dürerben és a Gödörben is a Depeche Mode tribute esten. A BJC-ben Micheller Myrtill és Pintér Tibor duójával, az Elsa Valle y sus Hermanossal, illetve a Balázs Elemér Quartettel lehet búcsúztatni az óévet, a Muzikumban pedig az Ian Siegal Banddel.



Újév napján a Quimby az Akváriumban lép fel Varázszene című műsorával, a Budapest Klezmer Band Palya Beával kiegészülve a Budapest Kongresszusi Központban köszönti 2018-at, a Korai Öröm a Gödörben, a Hot Jazz Band a MOMKultban lesz. Január 2-án Orosz Zoltán harmonikás és barátai adnak újévi koncertet a MOMKultban, a Pankastic! a Budapest Jazz Clubban várja utószilveszterre az érdeklődőket, míg az Opus Jazz Clubban a Dés András Quartet játszik.



Január 3-án az Akváriumban Random Szerda lesz, az Opusban Nigun-, a BJC-ben Hands of Passion-koncertet rendeznek. Másnap a Müpában a Boban Markovic Orkestar A méltóság hangja címmel ad estet (közreműködik Pápai Joci), a BJC-ben Mózes Tamara és Nagy János duója lép fel, az Opusban Balance-koncert lesz, a Kuplungban Áron András Apey lép fel. 5-én pénteken Mulat az Aréna címmel rendeznek koncertet a Sportarénában, a Fish! a Barba Negrában zenél, a Muddy Shoes a Muzikumban, a Szakcsi Lakatos Béla Trio a BJC-ben, a Czirják Csaba Trió pedig az Opusban.



Január 6-án szombaton Vikidál Gyula 70., Zeffer András 60. születésnapját ünnepli az Arénában, ahol a tízéves Mobilmánia is fellép. Ezen a napon Micheller Myrtill Párizsi szimfónia címmel lép fel a Müpában, a Magyar Atom a Muzikumban játszik, a Pocsai Kriszta Quartet a BJC-ben, a Théo Ceccaldi-Roberto Negro francia dzsesszduó az Opusban, a Drastik Putto pedig a Kuplungban. 7-én vasárnap a Speticflesh görög death metál csapat zúz a Barba Negrában, ahol másnap a skót-svájci epic power metál formáció, a Gloryhammer játszik. Szintén január 8-án Lajkó Félix és barátai (a lengyel Volosi és a román származású Alexander Balanescu) adnak újévi koncertet a Müpában.

MTI