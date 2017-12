Bakondi: tízmilliók kelhetnek útra Fekete Afrikából

2017. december 23. 16:37

Ha megvalósul az a prognózis, hogy a következő években 60 millió ember indul el Afrikából Európa felé, akkor a kulturális, világnézeti, gazdasági és közegészségügyi hatásokon kívül a belbiztonsági helyzet jelentős súlyosbodásával mindenképpen számolnia kell Nyugat-Európának. Erről Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt az Echo Televízió Napi aktuális című műsorának pénteki adásában.

2020-ig Fekete Afrikából tízmilliók kelhetnek útra – ezt a prognózist egy idei NATO-tanulmány tartalmazza. A prognózissal összefüggésben Bakondi György az Echo TV-ben felidézte: a közelmúltban a visegrádi államok többek között arról döntöttek Brüsszelben, hogy 31 millió euróval támogatják az olasz kormány által vezetett, líbiai határok védelmét célzó kezdeményezést.

Hozzátette: azt, hogy ezt a pénzt az olaszokkal és az unióval, hogyan lehet a legcélszerűbben felhasználni és milyen további, a szolidaritást szolgáló, a külső határ biztonságát szolgáló lépéseket kell tenni, majd a tárgyalások kialakítják.

A főtanácsadó ismertetése szerint nem véletlen, hogy a V4 ezt a megoldást választotta, mert ha valóban megindul a többmilliós emberáradat, akkor az Európa szempontjából beláthatatlan következményekkel járhat.

Bakondi György az itthoni belbiztonsági helyzettel kapcsolatban elmondta: Magyarországra 2015-ben 106 országból érkezett az embertömeg, amely semmibe vette az Európai Unió és a magyar állam törvényeit.

A főtanácsadó emlékeztetett arra, hogy ekkor a kormány lépett, visszaállította a törvényességet a határokon, s a határrendészeti intézkedések sora lehetővé tette, hogy ma hazánkba csak azok léphetnek be, akik a magyar hatóságoktól erre vonatkozóan lehetőséget kapnak. A főtanácsadó a belbiztonsági stabilitás fontos biztosítékának nevezte az elrendelt és működő határrendészeti lépéseket.

Arra a kérdésre, hogy ma Magyarországon van-e valós fenyegetés, Bakondi György kifejtette: konkrét terrorcselekményre vonatkozó információja nincsen a magyar hatóságoknak.

Nyilvánvaló célnak nevezte, hogy ne is történjen támadás, s közlése szerint a magyar állampolgároknak is biztonságérzetet ad az, hogy a karácsonyi vásárokat, tömegrendezvényeket megfelelő nyílt és nem látható eszközökkel is biztosítják.

