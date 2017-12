Gorillakölyök született a fővárosi állatkertben

Gorillakölyök született a Fővárosi Állat- és Növénykertben szombaton - mondta el Hanga Zoltán, az állatkert szóvivője telefonon az MTI érdeklődésére.

Az anyaállat, N'Yaounda és a kölyök is jól van. Egyelőre nem tudni a nemét és a súlyát, mert nagyon szoros kapcsolat van az anya és a kicsi között, nem adja ki a kezéből, arra pedig nincs ok, hogy erőszakkal elvegyék tőle - mondta Hanga Zoltán



A gorillabébi apja Golo, a csapat vezérhíme, az anyának ez már a második kicsinye - tette hozzá.



Az újszülött gorillák egy kilogramm körüliek szoktak lenni - mondta.



Tájékoztatása szerint a Fővárosi Állat- és Növénykertben 1989 óta foglalkoznak gorillák tartásával. Az első gorillakölyök 1992-ben, a legutóbbi 2010-ben született, a mostani az ötödik. Közülük hárman felnőttek és elkerültek másik állatkertbe. A budapesti állatkertben hat gorilla él, közülük kettő kölyök.



Jelezte: még nem tudják pontosan, mikor láthatja a közönség a kis gorillát, de a két ünnep között már biztosan.



Hanga Zoltán felhívta a figyelmet arra is, hogy a gorillák kritikusan veszélyeztetett állatok, és a megmentésükben az állatkerti szaporításnak is nagy jelentősége van, minden egyes kis gorilla születése egy lépés ebbe az irányba.

MTI