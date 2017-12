Marad a katalán patthelyzet

2017. december 24. 00:09

Az Állampolgárok (Ciudadanos) nevű liberális párt győzelme ellenére (a szavazatok 25,3 százalékát kapta) a függetlenségi pártok szerezték meg a parlamenti többséget a katalán parlamenti választásokon – derült ki tegnap a szavazatok teljes feldolgozottságánál. A függetlenségi pártok összesen a szavazatok 47,3 százalékát kapták meg, míg a spanyol egység pártjait a választók 43,3 százaléka támogatta, ez pedig azt jelenti, hogy míg az előbbiek 70, az utóbbiak csupán 57 képviselőt delegálhatnak az új törvényhozásba. (Az egyik tömbhöz sem tartozó baloldali Katalónia közösen nevű pártszövetség kapja a maradék nyolc mandátumot.)

A Brüsszelben tartózkodó Carles Puigdemont volt katalán elnök pártja, az Együtt Katalóniáért (Junts pel Sí) a második helyen végzett 21,6 százalékos eredménnyel. A politikus az eredményhirdetést követően Mariano Rajoy spanyol miniszterelnökre utalva kijelentette: „Mint Katalónia legitim elnöke mondom Európának: Rajoy receptje nem működik”. Puigdemont a 81 százalék feletti választási részvételt rekordnak, történelminek, az eredményt pedig vitathatatlannak nevezte.

Pezsgővel ünnepelnek az elszakadás hívei, noha korai még a tényleges győzelemre koccintani Fotó: Reuters

A politikus – aki ellen a Madrid által törvénytelennek minősített októberi katalán függetlenségi népszavazás megrendezése miatt továbbra is letartóztatási parancs van érvényben Spanyolországban – hangsúlyozta, a helyzet megköveteli a legitim katalán kormány helyreállítását és a foglyok szabadon engedését. Puigdemont arról is beszélt, kész találkozni a spanyol kormányfővel Spanyolországon kívül az Európai Unió bármelyik tagállamában. Kijelentette, egykori kormányának négy, ugyancsak Belgiumban tartózkodó tagjával együtt vissza fog térni Spanyolországba, ha megkapják a megfelelő garanciákat a helyi hatóságoktól. Hozzátette, most, hogy az előrehozott választás lezajlott, eljött az idő a párbeszédre, az okozott károk mérséklésére.

Az új parlamentnek január 23-ig kell megalakulnia, és döntenie kell az új elnökről, akinek megválasztása a jelenlegi körülmények között nem lesz könnyű. A spanyol kormányfő tegnap az eredményeket úgy kommentálta: a választásokon egy plurális Katalónia rajzolódott ki, amelyet mindenkinek tiszteletben tartania és óvnia kell. A katalán társadalomban okozott törés nagyon súlyos, és időbe telik megjavítani, minden politikai szereplő számára ennek kell lennie az első számú kötelezettségnek – hangsúlyozta. Hozzátette: Madrid a törvény szerinti együttműködést kínál az alakuló katalán kormánynak. A Madridban kormányzó konzervatív Néppárt nem lehet büszke választási szereplésére: a pártnak mindössze a szavazatok 4,2 százalékát sikerült megszereznie, így három politikusa képviseli majd a katalán parlamentben.

magyaridok.hu