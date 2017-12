Bogárdi: Az ünnep nem feladat, hanem ajándék

2017. december 24. 12:49

Az ünnep nem feladat, amit el kell végezni, hanem ajándék, amit el kell fogadni, részesedés, amit hagyni kell megtörténni - mondta Bogárdi Szabó István püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke az MTI-nek karácsony alkalmából.

A református püspök szerint a "jól szervezett tömegtársadalom" sok mindent átvállal az egyes embertől a hétköznapokban. Központilag szervezett a munka és a munkába járás, "gyermekeink iskolai, óvodai felügyelete" és a "tömegmédia gondoskodik a szabadidőnk valamiféle eltöltéséről" is.

Az ünnep idején azonban "ellép mellőlünk a jól szervezett társadalom", az ember pedig úgy érzi, hogy magára marad a feladattal, hogy ünnepeljen.



Ráadásul "ünnepeink kereskedelmi megszállása" egyfajta megfelelési kényszert is eredményez: sikerül-e mindent időben beszerezni, sikerül-e mindenkinek a kedvére tenni, sikerül-e - most már ez is kérdés - nagyobb felfordulás nélkül túljutni az ünnepen.



Az ünnep megünneplésével kapcsolatos fokozódó szorongás és az aggodalmak mögött valójában "civilizációs gond van". A mai ember mintha elvesztette volna érzékenységét a szent iránt, elkoptak a "sejtései arról, hogy mi az elkülönített idő és az elkülönített hely" - mondta.



Bogárdi Szabó István szerint "az a mi drámánk", hogy "képtelenek vagyunk beleoldódni az ünnepbe". A gyermekben még ott van az egyszerű és eredendő tudás, hogy maga az ünnep megajándékozza őt, anélkül, hogy ő maga megcsinálná. "Ha ezt el tudnánk fogadni, akkor az összes karácsonyi kellék, ami körülvesz és sokszor frusztrál bennünket", a helyére kerülne.



A reformáció emlékévét összegezve kiemelte: szép és jó volt, hogy "mi magunk próbálhattuk meg elmondani magunknak" és a többségében nem protestáns magyar társadalomnak, hogy mi a protestantizmus.



"Végre nem régi marxista történelemkönyvekből olvasták fel nekünk, nem Max Weber magyarázta - véleményem szerint tévesen -, hogy mi a lényege a protestantizmusnak, és nem is csupán a reformációnak köszönhető nyelvi, kultúrtörténeti emlékeinket mutogattuk" - fogalmazott a református püspök.



Talán ez volt az ünnepben igazán protestáns, a szó eredeti értelmében: tanúskodtunk a krisztusi igazság mellett.



"Ha jól sikerült, nem is fogjuk abbahagyni", ez azonban vasárnapról vasárnapra derül majd ki a gyülekezetekben, a szószéken, a közéleti megnyilvánulásokban - tette hozzá Bogárdi Szabó István.

MTI