Karácsonyi szimbólumok egészen új értelmezésben

2017. december 24. 13:04

Szivárványszínű Mikulás vagy éppen mecset alakú adventi naptár – egyre több, eredetileg a keresztény kultúrkörhöz tartozó szimbólum kap új értelmezést Németországban. Az indok általában befogadás, nyitottság és integráció előmozdítása. Egyre több ember szerint viszont az olyan „gesztusok”, mint a karácsonyi vásárok átnevezése a nyugati kultúra feladását jelentik.

Karácsony előtt néhány nappal még mindig árulják a Mikulásokat az egyik németországi élelmiszer-üzletben. Az egyik cég több éve Zipfelmann-nak, sapkás embernek nevezi a Mikulást. Idén ismét újítottak: a csokoládéfigura most már szivárványszínűben is kapható – olvasható a hirado.hu oldalon. A változtatás nagy vitát váltott ki. A Die Welt meleg csoki Mikulásokról írt, hiszen a szivárvány egyben a meleg mozgalom jelképe. Az üzletlánc úgy reagált: tolerancára, elfogadásra szerették volna felhívni a figyelmet; míg többen úgy vélték: így akarják végleg megszüntetni a Mikulást.

Egy másik cég több éve dobta a piacra a mecset alakú adventi naptárt. Egy németországi egyesület úgy fogalmazott: a naptár is csak egy újabb lépés a nyugati világ iszlamizálódása felé. A mecset ötvözése a karácsonnyal többeket is meglepett. Idén az egyik bútorgyártó is újított: az isztanbuli Kék Mecsetet festették egy fürdőszobaszekrényre. Ez viszont sértette egyes muszlimok érzékenységét; sajtóhírek szerint a céget több fenyegetést is kapott.

Van, aki szerint Németországban túl sok gesztust tesznek a muszlimoknak, és eközben a keresztény hagyományokat szorítják háttérbe.

Egy drezdai ügyvéd szerint az emberek megtévesztése zajlik, mert amíg a politikusok a migránsok integrációját sürgetik, addig valójában a nyugati kultúra lerombolása történik.

A drezdai ügyvéd a karácsonyi vásárok egyre jobban terjedő átnevezése ellen is már többször nyilvánosan fellépett: szerinte a muszlimok esetleges érzékenysége miatt hívják például fényvásárnak vagy mesevásárnak az adventi időszakhoz kötődő kirakodóvásárokat.

MTI