Már épül a transzfogarasi jéghotel

2017. december 25. 21:13

Szóba került már, hogy az átlagosnál jóval enyhébb az idő. Még a Kárpátok hegyei között sincsenek kemény fagyok, olyannyira nagy a baj, hogy még a jéghotel építése is veszélybe került a Fogarasi Havasokban. Pedig már 13. alkalommal álltak neki az építkezésnek. Elvileg április végéig várja a látogatókat, ha el nem olvad addig.

Békésen sétáló medvecsalád fogadja a felvonóra váró turistákat a baleai vízesés mellett található alsó állomásnál. Az aranykornak nevezett Ceausescu érában stratégiai meggondolásból épített transzfogarasi út a hó miatt csak nyáron használható gépjárművek számára. Pár méterrel feljebb, a tónál Varga András feladata hogy a gleccsertó félméteres vastagságú jegéből kivágott jégtömböket motoros szánnal az építőkhöz szállítsa.

A szezonális jellegű szálloda felépítéséhez mintegy tízezer téglára, azaz jégtömbre van szükség.

Az építési munkálatokat a kezdetektől Maros megyéből érkezett munkások végzik. Idén harmincan jöttek az általuk jégvárnak nevezett szállodát felépíteni. A viszonylag enyhe időjárás nem kedvez számukra, de így is rendületlenül dobálják lapátokkal a havat, amellyel a különleges építmény tetőszerkezetét erősítik. A szobák egy része már elkészült, de az étteremnek is helyt adó középső nagyterem mennyezetét még állványzat tartja. A jégtéglák összeillesztésére szolgáló maltert is hóból és vízből keverik.

A 25×18 méteres alapterületű jégszálloda építésének legkényesebb része a tető külső megerősítése. Azt a vízzel bőven meglocsolt hó fogja összetartani miután az építők által kofrácsnak nevezett állványzatot eltávolítják. Bár annak tűnik de a tetőszerkezet megépítése nem egy egyszerű feladat.

Az idén 14 szoba és hat iglu, vagyis jégkunyhó fogadja az ünnepek alatt és után jeges körülmények közt éjszakázni vágyó vendégeket. Az áprilisi jégolvadásig használható szállodának minden évben más nevet, témát adnak. A jégszobrokból készült díszítmények tematikája idén a zene lesz. Áruk igen borsos lesz, a szobákban száz euróért jégágyon alhatnak a turisták. A bárban is különleges felszolgálásban részesülhetnek a vendégek, a menüt például jégtálcán szolgálják fel és jégből készült poharakkal koccinthatnak az újesztendőre.

hirado.hu - M1