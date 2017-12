Óriási leárazások kezdődnek

2017. december 26. 11:57

Karácsonyra általában mindenki igyekszik hasznos és praktikus ajándékokat venni, de természetesen nem tud minden szükséges darabot a rokonság beszerezni, és nem is várható el. Ha szükséged lenne néhány téli ruhadarabra, műszaki cikkre, vagy lakberendezési kellékre, akkor jó hírünk van, ugyanis december 27-től indulnak a nagy leárazások, amelyeken főként az említett holmikhoz juthatsz hozzá kedvezményes áron.

Az adventi időszakban óriási a vásárlási hullám, a kereskedők a nagy rohamot kihasználva különböző akciókkal próbálják üzletükbe csalogatni a vásárlókat. A decemberi vásárlási láz vélhetően még a tavalyit is túlszárnyalja, 2016-ban a KSH adatai szerint 1000 milliárd forintot hagytak a magyarok a boltok pénztáraiban. Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) becslése szerint ajándékokra idén 100 milliárd forint körüli összeget költöttünk, és nagyjából ugyanennyiért pakoltuk meg az ünnepi asztalt. A teljes decemberi kereskedelmi forgalom pedig vélhetően eléri az 1050 milliárd forintot is, egyébként ebben a hónapban klasszisokkal többet költünk, mint az év más hónapjaiban.

Januárban azonban visszaesik a kereslet, megindul a "csereidőszak", és az igazán nagy akciókkal is ekkor lehet majd találkozni a boltokban. A karácsony utáni nagy leárazások viszont már holnap megkezdődnek. A kereskedők rá is vannak kényszerülve, hogy erősen nyomott árakon kínálják a termékeiket, ha szeretnének minél gyorsabban szabadulni a készleteiktől.

December 27-én már ismét nyitva lesznek a plázák, a bevásárlóközpontok és sok kisebb üzlet is, és vélhetően olyan kedvezményekkel csalogatják majd a vevőket, hogy vétek kihagyni. Ha nem akartál karácsony előtt költeni magadra, elodáztad a télikabát-vásárlást, vagy még nem volt időd megkeresni a szilveszteri szerelésedet, akkor ez most az egyik legjobb időszak a vásárlásra.

Ugyanakkor, ha nem sürget a határidő, még hordható a téli kabátod és nem szilveszterre keresel ruhát, akkor érdemes várni még egy kicsit, a következő hetekben ugyanis folyamatosan csökkennek majd az árak.

Azt viszont ne téveszd szem elől, hogy amikor hatalmas leárazások vannak, akkor nemcsak az idei kollekció darabjait pakolják ki, hanem akár az egész raktárt "kiönthetik" az eladótérbe. Ez persze nagyon jó is lehet, mert rábukkanhatsz arra a pulcsira is, amit tavaly óta bánsz, hogy nem vettél meg. A leárazások viszont nem csak a ruhákat érinti, előbb-utóbb a műszaki cikkek is erre a sorsra jutnak. Például idén ismét lehetnek majd áfamentes napok, amikor 20-25 százalékkal olcsóbban lehet megvásárolni a termékeket. Így, ha nem sürgős a vásárlás, érdemes várni még néhány hetet.

Az akciózás viszont az online üzleteket is elérte, szóval, ha még inkább a kanapén üldögélve falnád a maradék bejglit, akkor sem kell lemondanod a jó ajánlatokról.

Attól, hogy olcsóbb, még vannak jogaid

Ugyanazok a jogok illetnek meg, ha akciós terméket vásárolsz, mintha teljes áron vetted volna meg. A szabatosság és a jótállási jog teljesen független a termék árától, éppen ezért nem rázhatnak le a boltokban azzal a szöveggel, hogy akciós terméket nem cserélnek, vagy nem váltanak vissza. Más a helyzet, ha azért akciózták le a terméket, mert hibás volt, és erről tájékoztattak is a vásárlás alkalmával. Ilyenkor értelemszerűen nem lehet reklamálni, minden más esetben azonban igen.

Az is gyakran előfordul, hogy amikor hibás terméket javíttatnál, vagy kicserélnéd ugyanolyan árura, akkor inkább felajánlják - mert például nem érdemes javítani, vagy nincs több ugyanilyen termék raktáron -, hogy levásárolhatod az üzletben a hibás darab értékét. Ebben az esetben nem vagy köteles ezt az ajánlatot elfogadni, hanem ragaszkodhatsz a szavatossági és jótállási jogaidhoz. Ha úgy szeretnéd, vissza kell adniuk az árát. A lényeg, hogy légy tisztában a jogaiddal, és ne félj érvényesíteni azokat, ha a szükség úgy hozza.

penzcentrum.hu