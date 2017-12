Idén tovább élénkült a lakáspiac

2017. december 27. 12:45

Idén tovább élénkült a lakáspiac, országszerte nőttek az árak és az adásvételek száma, jövőre tovább tart a bővülés, az áremelkedés üteme azonban lassul, az új lakások piacának élénkülése várhatóan 2019 végéig kitart - írta az Ingatlan.com több mint 200 ezer lakáshirdetés alapján készített éves összefoglaló elemzésében.

Az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményben ismertették: egy év alatt a fővárosi téglalakások átlagos négyzetméterára 16 százalékkal, 543 ezer forintra emelkedett, míg a fővárosi panellakásoké 19 százalékkal 405 ezer forintra nőtt.

Az elemzés szerint 2017-ben az új lakások vásárlására vonatkozó előszerződések figyelembevételével akár 160 ezer tranzakcióra is sor kerülhet. Idén már megkezdődött új lakások tömeges átadása, jövőre pedig akár 15-20 ezer eladási céllal épült új lakás készülhet el. Az új és a használt lakások árai 2018-ban sem csökkenek, de a drágulás várhatóan 5-10 százalék közé mérséklődik település- és ingatlantípustól függően - közölte az ingatlan.com.



A közlemény idézi Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki emlékeztetett, hogy idén két fontos változás is érintette a lakáspiacot: a kereslet egyre nagyobb részét hitelből finanszírozzák a vevők annak köszönhetően, hogy 2017-ben minden eddiginél alacsonyabb kamattal lehetett lakáshitelt felvenni. A másik komoly változás, hogy a fővárosban már nem növekszik az adásvételek száma, amely jövőre véget vethet a dinamikus áremelkedésnek is. A lakáspiaci növekedés motorja folyamatosan átkerül a vidéki városokba, ugyanakkor a vidék felzárkózása mellett az országon belül továbbra is nagyon jelentős különbségek vannak - mutatott rá.



Balogh László szerint az új lakások tömeges átadása, az olcsó lakáshitelek és a családi otthonteremtési kedvezmények (csok) lendületben tarthatják a lakáspiacot, az új lakások piacának élénkülése pedig várhatóan 2019 végéig kitart.

MTI