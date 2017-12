Brüsszel sem képes megoldani a migrációs válságot

2017. december 28. 20:09

Brüsszel 2017-ben sem tett le a kötelező betelepítési kvótáról, annak ellenére, hogy azt már Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke is hatástalannak minősítette. Már februárban az uniós állam- és kormányfők máltai találkozóján napirenden volt a migrációs válság, itt olyan megoldást kerestek a politikusok, amelyekkel tavasszal, amikor erősödik a migráció, megfékezhetik az illegális bevándorlókat.

Akkor egyetértés alakult ki, hogy nemcsak a külső határokat kell védeni, hanem a migránsokat már az unió határain kívül meg kell állítani. Vagyis a csúcstalálkozón az akkor már több mint egy éve szorgalmazott magyar javaslatokat vették napirendre. A szakértő szerint 2017-ben egyre több uniós politikus ismerte el a magyar megoldást.

Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója szerint alapvetően meg kell állítani az emberáradatot, a kibocsátó országokban és az ezekhez legközelebb eső biztonságos országokban kell olyan körülményeket teremteni, hogy senkinek ne kelljen elhagyni az otthonát, vagy ha mégis, akkor Európán kívül kapjon menedéket – ez a visegrádi országok álláspontja kezdettől fogva – tette hozzá.

Az Európai Bizottságéhoz hasonló javaslatot dolgozott ki Málta a migránsok kötelező elosztására. A mechanizmus fokozódó migrációs nyomás esetén lépne életbe. Málta előírná a tagállamoknak, hogy méretük, lakosságuk és gazdasági lehetőségeik alapján kötelezően fogadjanak be migránsokat, kvóta alapján. Azoknak a tagállamoknak pedig, amelyek elutasítják a bevándorlók átvételét, migránsonként 60 ezer euró, vagyis nagyjából 18 millió forintos büntetés kell fizetniük.

Csakhogy 2015 szeptemberében már bevezettek egy kvótát a tagállamokban, önkéntes alapon, igaz azt már kötelezően meghatározták, hogy a tagállamok mennyi migránst vegyenek át. A rendszer azonban, elemzők szerint megbukott, ugyanis a 160 ezer migránsból, mindössze 29 ezret vettek át a tagállamok. Németország mindössze a 30 százalékát teljesítette a rá kiszabott kvótának, Franciaország ennél is kevesebbet, 23 százalékot. Magyarország pedig közölte, hogy nem fogad be migránsokat, és az Európai Unió bíróságán támadta meg a kvótahatározatot.

Az Unió28 által megkérdezett másik szakértő szerint valójában nem létezik önkéntes kvóta: Lánczi Tamás, a Századvég vezető elemzője szerint jelenleg kétféle kvótáról folyik a párbeszéd, azonban csak egyféle kvóta létezik, a kötelező, ugyanis úgy véli, amit Brüsszelben önkéntes kvótának neveznek, az inkább csak egyfajta fellazító kísérlet a kelet-európai tagállamoknak a megpuhítására, vagy általában az európai államoknak a megpuhítására szolgál. Utóbbit alátámaszthatja, hogy októberben az Európai Parlament belügyi és állampolgári bizottsága elfogadott egy határozatot, amely szintén kvóták szerint osztaná szét a migránsokat, kötelező érvénnyel. A javaslat szerint a tagállamok gazdasági teljesítményének függvényében telepítenének be bevándorlókat a tagállamokba.

Ez alapján a bevándorló maga dönthetné el, hogy a felajánlott négy tagállamból hol szeretne élni. Ráadásul a menedékkérelmét is a befogadó állam bírálná el, és nem a belépés szerinti első ország. A kvótáknak nem lenne felső létszámkorlátja, az áthelyezést elutasítóktól pedig megvonnák az uniós források egy részét. Ezután felgyorsult az uniós törvényhozás, a javaslatot ugyanis novemberben az Európai Parlament plenáris ülése is megszavazta. A magyar kormánypártok továbbra is elutasították a migránsok kötelező kvóták szerinti elosztását, szerintük ugyanis az az ország szuverenitását sérti.

Kovács István szerint az Európai Bizottság által tett javaslat egy kötelező, felső korlátok nélküli, állandó szétosztási mechanizmusnak a bevezetését javasolta. Az Európai Parlament, mint az egyik jogalkotó az Európai Unión belül, illetve a LIBE szakbizottság még ezen is csavart egyet, hiszen még inkább migránsbaráttá tette a javaslatot – mondta a szakértő. Közben elemzők szerint törésvonal alakult ki Brüsszelben. A kvótát ugyanis már nemcsak a kelet-közép-európai tagállamok tartják rossz megoldásnak, hanem Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke is, aki szerint a kvóta hatástalan megoldás.

hirado.hu - M1 Unió28