Nemzeti konzultációt indít Erdélyben az MPP

2017. december 28. 21:21

Autonómiát és alkotmánymódosítást kér, valamint nemzeti konzultációt indít Erdélyben a Magyar Polgári Párt. Ez a hárompillérű terv határozza meg a kisebbik erdélyi magyar párt jövő évi tevékenységét.

Egyéni kezdeményezésként, a Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott tervezetet nyújtják be; több autonómia-tervezet is közkézen forog, és még az erdélyi társadalmon belül is viták folynak a kérdésben – mondta Biró Zsolt, az MPP elnöke az M1 Ma délután című műsorában. Hozzátette: a Székely Nemzeti Tanács statutuma már kétszer is megjárta a román törvényhozást.

Sokan hajlanak afelé, hogy alkotmánymódosítás szükséges ahhoz, hogy Székelyföldön területi autonómiát lehessen elérni, mások véleménye szerint pedig jelenleg is megvalósítható az autonómia. Ezt vallja a Székely Nemzeti Tanács is – fűzte hozzá Biró Zsolt.

Mint mondta, a másik statutummal kapcsolatban – melyet a dél-tiroli modell alapján dolgoztak ki – folytatódik a munka, és bízik benne, hogy hamarosan azt is a törvényhozás elé terjeszthetik majd.

Szükség van alkotmánymódosításra, ám ez egy rögös út – fogalmazott az elnök.

Arról is beszélt, hogy az erdélyi magyarság egy szegmense, tömbben élő közössége a székelyföldi közösség, ugyanakkor legalább ekkora, ha nem nagyobb szórványban élnek Erdélyben.

Úgy vélte, 3-4 hónapos folyamatról van szó, és 2018 közepén mérleget tudnak majd vonni.

hirado.hu - M1