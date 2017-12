Összehangolná a menekültügyi szabályokat a CSU

2017. december 29. 17:31

A menekültügyi szabályok európai uniós (EU-) harmonizációját sürgeti a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) - írta pénteken a Süddeutsche Zeitung című német lap.

A CSU szövetségi parlamenti (Bundestag-) képviselőinek január 4-én kezdődő tanácskozásán elfogadandó dokumentum szerint a párt sürgeti a menekültügyi eljárások EU-s szintű összehangolását, beleértve a menedékkérők ellátásának és elhelyezésének színvonalát szabályozó előírásokat is. A harmonizációra azért van szükség, mert meg kell akadályozni, hogy a jobb körülmények miatt továbbra is Németország legyen a menedékkérők legfőbb célországa.



Az Angela Merkel kancellár vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) Bundestag-képviselőinek január 6-ig tartó tanácskozására készített tervezet szerint "elfogadhatatlan, hogy Németország több menekültet fogad be, mint a többi 27 EU-tagállam együttvéve".



Az uniós menekültügyi rendszer reformja pedig nem vezethet "az egyenlőtlen tehermegosztás súlyosbodásához" - áll a Süddeutsche Zeitunghoz eljutott dokumentumban, amelynek elfogadása a lap szerint biztosra vehető.



A CSU a többi között azt is sürgeti, hogy a hajótörött menedékkérők kimentésére és az embercsempészet visszaszorítására indított földközi-tengeri EU-s küldetés ne legyen a menedékkérőket Észak-Afrikából az EU-ba szállító "ingajárat szolgáltatás". A kimentett embereket vissza kell juttatni Észak-Afrikába, és az ENSZ-szel együttműködve biztonságos befogadóállomásokat kell kialakítani elhelyezésükre.



A CSU szerint változtatni kell a határellenőrzés szabályain is. Az EU-s külső határ biztosítását meg kell erősíteni, és ennek érdekében "igazi határőrséggé" kell fejleszteni a Frontex uniós határ-, és partvédelmi szervezetet. A belső határoknál pedig lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok rugalmasabban, egyszerűbben és hosszabb időre vezethessenek be ideiglenes ellenőrzést. Ezért "meg kell fordítani a bizonyítási terhet", be kell vezetni azt a szabályt, hogy az Európai Bizottságnak egyértelmű bizonyítékokkal alá kell támasztania, hogy a külső határ védelme megfelelő, és amíg ennek a bizonyítási kötelezettségnek nem tud eleget tenni, a tagállamok külön indoklás nélkül fenntarthatják az ideiglenes ellenőrzést az EU-s belső határszakaszaikon - áll a januári tanácskozásra készített tervezetben.



A bajor-osztrák határ térségében fekvő Seeon kolostorba (Kloster Seeon) szervezett tanácskozásra a Münchner Merkur című bajor lap december 20-án ismertetett értesülése szerint meghívták Orbán Viktor magyar kormányfőt és Sebastian Kurz osztrák kancellárt.

MTI