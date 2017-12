Berlini - Ismét rendkívüli óvintézkedések szilveszterre

2017. december 29. 20:50

Ismét rendkívüli óvintézkedéseket vezetnek be vezetnek be szilveszterkor a német nagyvárosokban a terrorveszély miatt, és a nők elleni zaklatások elkerülésére.

A "nők Németországban önállóan döntenek arról, hogy ki érhet hozzájuk vagy ölelheti át őket, és arról is, hogy mit akarnak, vagy mit nem akarnak megtenni", aki pedig ezt a jogukat megsérti, "a jogállami rendszer alapján a rendőrség és az igazságszolgáltatás következetes fellépésével szembesül, és büntetést kap" - áll a Frankfurtban és a Hessen tartományi nagyváros térségében működő menekültszállásokon terjesztett több nyelvű szórólapokon, amelyekkel a rendőrség a többi között a nők és férfiak egyenjogúságáról, a nemi önrendelkezési jogról és a tűzijátékok használatát szabályozó előírásokról tájékoztatja az otthonok lakóit.



A rendőrség a 2015 szilveszterén Kölnben és számos más nagyvárosban többnyire észak-afrikai menedékkérők által tömegesen elkövetett zaklatások megismétlődését igyekszik elkerülni a felvilágosító munkával.



Berlinben az idén átveszik a müncheni Oktoberfesten sikerrel alkalmazott megoldást, nagyméretű sátrakból álló biztonsági övezetet alakítanak ki nőknek a világ legnagyobb szilveszteri bulijaként is emlegetett belvárosi szabadtéri rendezvény területén. A német főváros jelképeként számon tartott Brandenburgi kapunál felállított sátorban a városi krízisintervenciós szolgálat szakemberei nyújtanak segítséget az esetleg szexuális zaklatás áldozatául eső nőknek.



Münchenben az idei Oktoberfesten nagyjából 200-an keresték fel a biztonsági övezetet, és 23 nő feljelentést tett zaklatás miatt. Tavaly a berlini szilveszteri népünnepély után szintén 23 nő fordult a rendőrséghez molesztálás, szexuális zaklatás miatt.



A nők védelme mellett a terrorveszély kezelése a másik kiemelt hatósági feladat a német nagyvárosokban. A szabadtéri rendezvények biztonságáról mindenütt nagy erőkkel igyekeznek gondoskodni. Hessen tartományban például mind a hét rendőr-főkapitányságon készenlétbe helyeznek különleges bevetési egységeket, hogy szükség esetén időveszteség nélkül akcióba léphessenek.



A legtöbb nagyvárosban kordonokkal veszik körül a rendezvények területét, a szigorúan ellenőrzött bejáratoknál pedig beton terelő elemeket helyeznek el a teherautós, kamionos támadások elhárítására. Frankfurtban például a helyi rendőrség tájékoztatása szerint 400 tonna betont használtak fel ilyen eszközök előállítására.



A legnagyobb készültség az idén is Berlinben lesz. A város központját átszelő Június 17. sugárútnak a Brandenburgi kapu és Tiergarten parkban álló Győzelmi oszlop közötti két kilométeres szakaszán 23. alkalommal rendeznek évbúcsúztatót, amelyen várhatóan ismét több százezren vesznek részt. A biztonsági előírásokat már a 2015 novemberi párizsi terrormerénylet után szigorították. Palackot, esernyőt, veszélyes eszközöket korábban sem engedtek be, 2015 óta pedig nagyobb táskával, hátizsákkal, kofferrel sem lehet bemenni.



A berlini rendőrség nem közölte, hogy mekkora erővel biztosítják a rendezvényt. Tavaly a bejáratokhoz vezető utcákat páncélozott járművekkel zárták le, a tömegben gépkarabéllyal felszerelt rendőrök mozogtak. Várhatóan az idén is több száz egyenruhás és civil ruhás rendőr teljesít majd szolgálatot. A szervezők 600 biztonsági embert mozgósítanak.



Kölnben 1400 rendőrt vezényelnek a főpályaudvar és a dóm térségébe, ahol két éve legkevesebb ezer nőt támadtak meg szilveszter éjjel. A 2015 szilvesztere után telepített térfigyelő kamerás rendszert az idén tovább bővítették, és tovább javították a belvárosi utcák és terek közvilágításán, hogy elejét vegyék a molesztálásoknak.



Máshol, például Düsseldorfban és Bielefeldben a szilveszteri tűzijátékok használatát is megtiltották azokban a negyedekben, amelyekben a legnagyobb tömegre számítanak a hatóságok. Berlin belvárosában külön övezeteket jelölnek ki a december 29-től 31-ig legálisan árusítható tűzijátékok, minirakéták felengedésére.



Az úgynevezett második pirotechnikai osztályba tartozó eszközöket, vagyis szilveszteri tűzijátékokat és petárdákat elvileg csak szilveszterkor 18 órától újév reggeléig, 6 óráig lehet működésbe hozni, de a szabály megszegését nem nagyon büntetik, így már pénteken is robbanásoktól hangos sok német település.



A hatóságok inkább az engedélyezettnél nagyobb robbanóanyag-tartalmú - rendszerint Lengyelországból csempészett, és ezért "lengyel petárdának" is nevezett - eszközök használatát próbálja visszaszorítani, egyebek között fokozott határellenőrzéssel és az illegális eszközök veszélyességéről szóló ismeretek terjesztésével.



A tűzijátékok németországi népszerűségét mutatja, hogy a legális forgalmazásukkal foglalkozó vállalkozások bevétele az utóbbi 6 évben 20 százalékkal növekedett, tavaly 137 millió eurót (42,7 milliárd forint) tett ki.



Sok kórház sürgősségi osztályán és a tűzoltóságon megerősített ügyeletet tartanak, és vannak szervezetek, amelyek a károk megelőzésére törekednek. Így több berlini kerületben az év utolsó napjain nem kell fizetni a parkolásért, mert korábban gyakran előfordult, hogy petárdát robbantottak parkolóórákban, amelyek javítása nagyobb költség, mint a bevételkiesés, ezért inkább lezárják a parkolóórákat.

MTI