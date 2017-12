Jankovics Róbert lett a HMDK új elnöke

2017. december 29. 21:05

Jankovics Róbert eddigi ügyvezető elnök, parlamenti képviselő lett a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) új elnöke, ő volt az egyedüli induló és a drávaszögi Újbezdánban pénteken megtartott tisztújító közgyűlésen egyhangúlag támogatták megválasztását.

Jankovics Róbert Jakab Sándort váltotta a HMDK élén. A pártnak négy új alelnöke is lesz, akiket az országos elnökség választ majd még. Az új ügyvezető elnök Matijevic Oliver lett.



Jankovics Róbert a tisztújító közgyűlést követően az MTI-nek telefonon elmondta: óriási megtiszteltetésnek, de egyben óriási felelősségnek is érzi azt, hogy bizalmat szavaztak neki. Az új pártelnök egy eddiginél egységesebb, erősebb és önbizalommal telibb közösséget szeretne teremteni a horvátországi magyarságból. "Célom az, hogy ne csak megtartsuk az elért szintet a kulturális autonómiánkban, hanem fejlesszük is, hogy ez a generáció legyen az, amely előrébb tudja ezt mozdítani" - hangsúlyozta a politikus.



A magyar kormánnyal fenntartott viszony Jankovics Róbert szerint eddig is kiváló volt, és úgy vélte, hogy megválasztását követően a lehetőségekhez mérten ez a viszony is legalább ilyen jó marad, vagy tovább javul.



A 2011-es népszámláláson a 4,28 milliós Horvátországban közel 15 ezren vallották magukat magyar nemzetiségűnek, az összlakosság mindössze 0,33 százaléka.



A horvátországi magyarok érdekeit két ernyőszervezet védi, a jobboldali, konzervatív értékeket valló Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK), valamint a Horvátországban és Magyarországon is inkább a baloldali pártokkal szimpatizáló Magyar Egyesületek Szövetsége (MESZ).



A HMDK 1993-ban alakult meg Zágrábban. A pártok feletti szervezet a helyi magyarság kulturális, közművelődési, közoktatási, gazdasági, egészségügyi, szociális és környezetvédelmi érdekeinek képviseletét látja el. Célja a horvátországi magyarok nemzeti identitásának megőrzése és fejlesztése, illetve a magyar anyanyelv megtartása és ápolása. Az utóbbi elősegítése érdekében a szervezet hetilapot és folyóiratot jelentet meg, valamint más kiadói tevékenységet is folytat.



A MESZ 1998. február 21-én a horvátországi magyarság országos hatáskörű érdekképviseleti szervezeteként jött létre szintén Zágrábban. A MESZ egyfajta ellenzékként jött létre a HMDK-val szemben. Sokáig a MESZ jelöltje képviselte a horvátországi magyarságot a horvát száborban, 2016. szeptember 11-én azonban a HMDK jelöltje, Jankovics Róbert nyerte meg az előrehozott parlamenti választásokat.

MTI