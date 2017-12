The New York Times: még a cápák is halálra fagyhatnak

2017. december 29. 23:54

Az Egyesült Államok keleti partvidékén olyan hideg van, hogy még a part közelébe sodródó cápák is halálra fagyhatnak - adta hírül a The New York Times című napilap.

Az Egyesült Államok középnyugati és keleti parti szövetségi államaiban rendkívüli a hideg és sok helyütt eddig - és várhatóan továbbra is - rekord mennyiségű hó hullik. Elsősorban Illinois államban és Pennsylvaniában, valamint Ohio egyes vidékein 60-80-90 centiméteres hótakaró borítja a tájat. Erie városában például 155 centiméternyi hó hullott.



A keleti partokat a sarkvidék felől érkező hideg árasztotta el, és a meteorológusok arra számítanak, hogy a következő hetekben még fagyasztóbb hideg lesz. Ez - mint azt Greg Skomal tengerbiológus elmondta a The New York Times munkatársainak - veszélyes a tenger élővilágára is. A héten a massachusettsi Cap Cod környékén három rókacápa tetemére bukkantak. A kopoltyúsok kisodródtak a part közelébe, és ott megfagytak. A tudós szerint a rendkívüli hidegben egész egyszerűen befagytak a kopoltyúik. "Ezek a kopoltyúk nagyon érzékenyek és ha megfagynak, ez rövid időn belül az állat pusztulásához vezet" - mondta Skomal.



A rendkívüli hidegről Donald Trump amerikai elnöknek is mondanivalója támadt, egy Twitter-bejegyzésben azt írta: "meglehet, a keleti parton a valaha volt leghidegebb szilveszteri napnak nézünk elébe. Talán hasznunkra válna valamicske a régi jó globális felmelegedésből".



Trump korábban kijelentette, hogy a globális felmelegedést Kína találta ki, hogy gyengítse az Egyesült Államok gazdasági versenyképességét.

MTI