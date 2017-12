Elkezdődött a roham a virsliért és a pezsgőért

2017. december 30. 12:26

Már a szilveszterre készül az ország, újra megteltek a boltok. Az elkövetkező napokban akár két és félszer annyian is vásárolhatnak, mint egy átlagos napon. A legtöbben a szilveszteri menühöz keresik a hozzávalókat: jól fogynak a nyers húsok, a virsli és a pezsgő is. Ezeket a termékeket most szigorúan ellenőrzik az élelmiszerlánc-biztonsági szakemberek is.

Az üzletek az év utolsó napjaiban – főként 29-én és 30-án – akár két és félszer annyi vásárlóra is számíthatnak, mint egy átlagos időszakban. A boltok nagyobb mennyiséget raktáraztak be húsokból, szószokból, pezsgőkből és chipsekből is. Ráadásul a legtöbb helyen a megszokottnál olcsóbban árulják a szilveszteri slágertermékeket.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a virsliket, a nyers húsokat és az alkoholtartalmú italokat kiemelten vizsgálja a termeléstől a forgalmazásig – erről már a hivatal élelmiszer- és takarmánybiztonsági igazgatója beszélt a köztelevízióban. Pleva György szerint az éves rendszeres ellenőrzés lassan meghozza a gyümölcsét.

Alma és szőlő alapú üdítőitalokat – vagyis gyerekpezsgőket – is vizsgáltak, több terméket kóstolásos tesztnek vetettek alá, emellett az összetevőket és a megnevezés feltüntetését is ellenőrizték. A vizsgálaton mindössze hat ital bukott meg jelölési hiányosságok miatt, négy terméken pedig hibásan használták a pezsgőital megnevezést, ugyanis a Magyar Élelmiszerkönyv szerint ezek az italok hivatalosan nem nevezhetők pezsgőnek.

hirado.hu - M1 Híradó