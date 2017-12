Módosul az M2 csatorna adáskezdése januártól

2017. december 30. 20:48

Módosul január elsejétől az M2 gyerekcsatorna adáskezdése - közölte az M2 szombaton az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint a korán ébredő gyermekeket már hajnali öt órától várja a mesevilág, egészen este negyed kilencig. Ekkor az M2 Petőfi TV "veszi át a stafétát", amely fiatalos tartalmat, sorozatokat és koncerteket sugároz.



Az M2 vezetősége a korán ébredő gyermekekre is gondol, "így mostantól az ő álmuk is valóra válik" - fogalmaztak. Magyarország egyetlen reklám- és erőszakmentes gyermek- és szülőbarát csatornája ezentúl hajnali öttől fél hatig klasszikus magyar animációs sorozatokkal várja a kicsiket és a nagyokat egyaránt.



"Magyarország piacvezető gyermekcsatornája (4-12 évesek körében a 6-20 óráig tartó műsorsávban, 2017 januártól novemberig) számára továbbra is a gyermekek a legfontosabbak. Az ő érdeküket szem előtt tartva fontos kiemelni, hogy a képernyőn csak fejlődésükre jótékonyan ható médiatartalmak láthatóak" - szögezték le a közleményben.



Az M2 csatorna műsorán továbbra is mesefilmek, valamint animációs és ismeretterjesztő sorozatok tekinthetőek meg, mint például a Magyar népmesék, a Kukori és Kotkoda, a Töf-töf elefánt, a Hetedhét kaland, a Misi Mókus kalandjai, az Állatkerti sétány 64., a Kippkopp a fűben, az Aladdin, a Grimm mesék, a Mickey egér játszótere, a Manó Benő és Lili hercegnő apró királysága, a Chuggington pályaudvar - IV. évad vagy a Bob, a mester.



Az M2 Petőfi TV műsorsávja ennek megfelelően minden este negyed kilenckor kezdődik, továbbra is fiatalos tartalommal, sorozatokkal és koncertekkel várja nézőit, egészen hajnali öt óráig.



A csatorna a #Sohavégetnemérős című alkotással köszönti az újévet. A Wellhello slágerei által inspirált, a huszonévesek életérzését, gondolkodását bemutató zenés játékfilmet január elsején este fél tíztől tűzi műsorára az M2 Petőfi TV - ismertetik a közleményben.

MTI