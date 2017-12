Több megyében ónos esőre figyelmeztetnek

2017. december 30. 20:57

Az ónos eső veszélye miatt több megyére figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat szombaton. Az előrejelzés szerint vasárnap, szilveszter napján ismét enyhe idő várható.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: szombat estétől északon (eleinte Dunazug hegyvidék, Fejér és Pest északi része, Nógrád térségében, majd hajnalban, reggel általában Észak-Magyarországon, esetleg az Alföld északi peremén, Tiszántúl északi részén) kisebb mennyiségű ónos eső is várható az egyéb, vegyes formájú csapadék (eső, havas eső, fagyott eső, hó) mellett. Vasárnap délelőtt várhatóan északkeleten is mindenhol fagypont fölé emelkedik a hőmérséklet.

Észak-keleten (főként Borsod északi része, Heves-Borsodi-dombság, Nógrád, Szabolcs északi része) az időszak nagyobb részében korlátozottabb látási viszonyokra lehet számítani, reggelig néhol ónos szitálással - tették hozzá.



Az ónos eső veszélye miatt Budapestre és Pest, továbbá Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adtak elsőfokú figyelmeztetést.



Kiemelték ugyanakkor, hogy vasárnap késő estétől Észak-Magyarországon, az Alföld északi peremén már több helyen is sűrű köd képződhet.



A meteorológiai szolgálat Facebook-oldalán azt írta: szilveszter napján még többfelé eshet (főként északkeleten vegyes halmazállapotú csapadék is), vasárnap este azonban inkább már csak az északkeleti határvidéken lehet kisebb csapadék.



Az előrejelzés szerint vasárnap a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 és plusz 3 Celsius-fok között alakul, keleten az alacsonyabb értékekkel. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 6-14 fok között valószínű, de az ország északkeleti harmadán csupán 1-5 fokig melegszik a levegő.

MTI