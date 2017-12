Eddigi legaktívabb évét zárja a mentőszolgálat

2017. december 31. 13:16

Sok szempontból a legsikeresebb évének nevezte 2017-et az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) 69 éves történetében Csató Gábor, a mentőszolgálat főigazgatója vasárnap Budapesten – a sajtótájékoztatón felhívták a figyelmet a szilveszterhez kötődő veszélyekre.

Csató Gábor elmondta: mentőegységeik idén több mint 1,1 millió feladatot láttak el, mintegy ezer sikeres újraélesztést végeztek, több száz szülést vezettek le. A mentőautók csaknem 40 millió kilométert futottak, és a mentőszolgálat sok rendezvény – köztük jelentős nemzetközi sportesemények, például a budapesti vizes világbajnokság – egészségügyi biztosítását is ellátta. A Veronában januárban történt buszbalesethez is azonnal mentőegységet küldtek a helyszínre, hogy segítsék a sérültek ellátását – emlékeztetett a főigazgató, aki szerint ez is jelzi, hogy minden állampolgár minden körülmények között számíthat az Országos Mentőszolgálatra.

Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója (MTI Fotó: Koszticsák Szilárd)

A mentőszolgálat hagyományos év végi sajtótájékoztatóján Golopencza Pál szolgálatvezető főorvos és Győrfi Pál kommunikációs és pr-vezető is felhívta a figyelmet a szilveszteri veszélyekre, kiemelten a pirotechnikai eszközök használatával és az alkoholfogyasztással összefüggésben. Golopencza Pál elmondta: az elmúlt évek tapasztalatai alapján a mentőszolgálat idén is megerősített szolgálattal készül, plusz tíz mentőautót és plusz kilenc mentésirányítót állítottak be a szilveszteri ünneplés biztosítására.

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) új mentőautói Budapesten 2017. június 7-én – képünk illusztráció (MTI Fotó: Bruzák Noémi)

A mentőszolgálat szolgálatvezető főorvosa kiemelte a mértékletes alkoholfogyasztás fontosságát, s azt, hogy ilyenkor se vezessenek ittasan. Hangsúlyozta továbbá, hogy a petárdák, pirotechnikai eszközök súlyos égési, illetve roncsolt sérüléseket okozhatnak, amelyek akár maradandóak is lehetnek. Ezért is fontos – tette hozzá -, hogy kizárólag kereskedelmi forgalomból származó pirotechnikai eszközöket használjanak. Győrfi Pál ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon a petárda használata tilos, csak pirotechnikai eszközök használata engedélyezett. Emlékeztetett: a tavalyi szilveszteren 17, pirotechnikai eszközökkel összefüggő balesethez riasztották a mentőket. Háromszáz embert vittek a detoxikálóba, közülük ötvenen kiskorúak, fiatalkorúak voltak.

Kitért arra is, hogy a meteorológiai előrejelzés szerint szilveszter éjszakáján fagypont feletti hőmérséklet várható, de eszméletlenül a földön fekve ilyenkor is akár fél óra alatt kihűlhet az ember. Ezért a mentőszolgálat azt kéri: a hidegben ne hagyják magukra az ittasság miatt vagy egyéb okból magatehetetlen állapotba kerülő, utcán fekvő embereket.

hirado.hu - MTI