Galló: Gyurcsány és Vona csak saját pozíciójáért dolgozik

2018. január 1. 11:10

Galló Béla politológus szerint néhány hónappal az országgyűlési választás előtt Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció és Vona Gábor, a Jobbik elnöke sem kormányváltásra törekszik, csak azon dolgoznak, hogy minél jobb pozícióban maradjanak.

A politológus az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában úgy vélekedett, hogy a Jobbik túl hirtelen, és nem hitelesen váltott arculatot. Ebből a közvélemény-kutatások szerint nem profitáltak, sőt néhány régi radikális fel is lázadt a párton belül. Galló Béla szerint hiába van "állítólag" Simicska Lajos befolyása és anyagi támogatása a párt mögött. A Jobbik "elmérte" a politikai helyzetet, s jelenleg "messze van" a kormányváltás esélyétől - jegyezte meg.



Kifejtette: feltehetőleg április elején lesznek a választások. Galló Béla szerint most úgy néz ki, hogy az egyik oldalon egy jól szervezett, reguláris, tábornoki karral, vezetővel rendelkező "sereg" áll, míg a másik oldalon "szabad csapatok vannak", közös vezető nincs. Megjegyezte: Karácsony Gergelyt, a Párbeszéd vezetőjét sem fogadják el igazából miniszterelnök-jelöltnek.



Galló Béla szerint Gyurcsány Ferenc "forgatókönyve" szerint alakulnak a dolgok. A politológus azt mondta: Gyurcsány Ferenc "jó hatalomtechnikus", s azt szeretné megmutatni, hogy ő és a DK milyen erős. Gyurcsány Ferenc számára nem is arról szól a választásokra készülődés, hogy Orbán Viktor miniszterelnök igazi kihívója legyen, hanem hogy saját és pártja "túlélési feltételei" a lehető legjobbak legyenek - fejtette ki a politológus az M1-en.

MTI - M1