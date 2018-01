USA - utcai mulatságok és koncertek

2018. január 1. 12:26

Az Egyesült Államok kis- és nagyvárosaiban utcai mulatságokkal és koncertekkel köszöntötték az új esztendőt.

A legtöbben a New Yorkban rendezett szokásos, nagy utcai partira figyeltek, amelyet a Times Square-en, rendkívüli biztonsági intézkedések közepette tartottak meg. A nagy televíziós csatornák élőben közvetítették a Times Square-en zajló ünneplést, s onnan kapcsoltak több amerikai nagyvárosba. Az éjfél előtti koncerten fellépett Mariah Carey is, aki - fellépése befejeztével - kifakadt: "rémes ez a hideg!", és azonnal forró teát kért. A koncertet Andy Grammer zárta, John Lennon Imagine című, híres dalával.



Helyi idő szerint éjfélkor leereszkedett a hagyományos kristálygömb, tűzijáték vette kezdetét, majd konfettieső zúdult a mínusz 12-13 fokos hidegben fagyoskodó tömegre. Az éjfél utáni másodpercekben felcsendült Frank Sinatra New York, New York című száma, amelyre Bill de Blasio polgármester és neje is táncra perdült a koncertpódiumon.



Mivel az Egyesült Államokban három időzóna van, nem mindenütt New Yorkkal egy időben köszöntötték az új évet. És nem is mindenütt egyforma körülmények között: hiszen például Miamiban nyárias melegnek örvendhetett az utcabálon nyüzsgő tömeg.



Donald Trump elnök és a first lady az elnök floridai Mar-a-Lago nevű magánklubjában adott zárt körű estélyt, amelyen tévékamerák nem lehettek jelen. Az aranyozott oszlopokkal díszített bálterembe érkezésekor azonban az elnök rövid interjút adott újságíróknak, s azt hangoztatta, hogy "2018 fantasztikus évünk lesz". Az újságírók megkérdezték arról, amit Kim Dzsong Un észak-koreai vezető szilveszter délutánján mondott, miszerint az íróasztalán készenlétben áll a nukleáris fegyvereket elindító gomb. Trump azt válaszolta: "majd meglátjuk".



Az elnöki exkluzív estélyen jelen voltak Donald Trump fiai, lánya, veje, valamint - más meghívottak mellett - Steven Mnuchin pénzügyminiszter is.

MTI