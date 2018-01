Die Welt: fokozódott az erőszak a rendőrökkel szemben

2018. január 2. 12:28

Előbb-utóbb Németország is megtapasztalhatja az egyes svéd- és franciaországi elővárosokban uralkodó állapotokat, ahogy azt a rendőrökkel szembeni szilveszter éjszakai erőszak fokozódásából sejteni lehet - írta kommentárjában kedden a Die Welt című országos német napilap.

Egyes svéd városok peremkerületeiben a bűnbandák írják a játékszabályokat, a rendőrök pedig hívatlan vendégnek számítanak, akiket kövekkel és Molotov-koktélokkal fogadnak, sőt álarcos banditák még az autóikat is eltulajdonítják - ecsetelte a helyzetet Rainer Haubrich, a Die Welt kommentátora.



Svédországban mintegy 50 úgynevezett no-go zóna van, ahová nemcsak a rendőrök, de a tűzoltók és mentők sem mernek belépni. A kialakult helyzet miatt naponta átlagosan három rendőr hagyja ott hivatását, különösen a 40 év alattiak - írta a lap.



A francia metropoliszok külvárosaiban a rendőrség már képtelen szembeszegülni a brutális bűnözéssel és a mindennapos erőszakkal. La Grande Borne-ban, Párizs déli kerületében benzinespalackot dobtak két rendőrautóra, és a benne ülőket megpróbálták megakadályozni, hogy kiszálljanak a kocsiból. Ezután a rendőrök egész Franciaországban sztrájkoltak, jobb felszerelést, létszámnövelést és mindenekelőtt az igazságszolgáltatás szigorúbb fellépését követelték - tette hozzá az újság.



"Idáig még nem jutottunk. De a szilveszter éjszakai németországi eseményekről szóló rendőrségi beszámolók azt sejtetik, úton vagyunk afelé, hogy a jövőben hasonló drámai szalagcímek jelenjenek meg rólunk is" - írta a Die Welt cikkének szerzője.



A berlini tűzoltóság arról számolt be, hogy súlyos támadások érték az embereiket és gépkocsijaikat, még arra is volt példa, hogy fegyverrel fenyegették őket. Nyolc tűzoltó és 57 jármű ellen intéztek támadást. A szilvesztert megelőző napon egy férfi petárdákkal támadt berlini rendőrökre. Lipcsében 40-50 rendbontó kövekkel, üvegekkel és petárdákkal dobálta a rendőröket. Stuttgartban hasonló módon akadályozták munkájukban a rendőröket és a tűzoltókat, többen megsérültek. Brémában a pályaudvar közelében szintén csoportosan támadtak rendőrökre és vasutasokra, a randalírozók egyebek között tűzijáték-rakétákat használtak. Egy rendőr megsérült, több embert őrizetbe vettek. Dortmundban tömegverekedést feloszlatni próbáló rendőröket támadtak meg, fegyverrel is fenyegették őket.



Nem elszigetelt esetekről van szó, az események láncolatot alkotnak - írta a szerző. Az utóbbi időben többször előfordult, hogy rutinellenőrzések vagy őrizetbe vételek során összeverődött a rokonság, és rátámadt az eljáró hatóságra.



Ha valaki mindezt elszigetelt eseményeknek vagy "protesztfolklórnak" tekinti, nem ismeri fel a veszélyt. Mert ha az állami erőszak-monopólium meginog, azzal a társadalmi együttélés egyik alapja rendül meg - figyelmeztetett a Die Welt újságírója.



Heiko Maas igazságügyi miniszter a Twitter közösségi oldalon úgy reagált, hogy a mentők, tűzoltók és rendőrök elleni támadások teljességgel elfogadhatatlanok. A kormányzó kereszténydemokraták és szociáldemokraták magas rangú belügyi tisztségviselői is úgy nyilatkoztak, hogy az ilyen jellegű támadások a jogállam és az egész társadalom elleni támadással érnek fel.

