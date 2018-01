LMP: többkulcsos adó kell

2018. január 3. 17:42

Az LMP szerint ha a tavaszi parlamenti választáson nem történik korszakváltás, akkor a családokat a lecsúszás fenyegeti majd idén.

Kanász-Nagy Máté, az ellenzéki párt szóvivője szerdán, Budapesten tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, kudarcot vallott a kormány családügyi és szociális államtitkársága is, ugyanis a népességfogyás visszafordításában, illetve a szegénység felszámolásban sem tudnak eredményeket felmutatni.



Kiemelte, még mindig 60 ezer bajba került devizahiteles családot fenyeget a kilakoltatás, 2011 óta duplájára nőtt a dolgozó szegények aránya, a 18 éven aluli gyermekek közel harmada szegénységben él, a három vagy több gyermeket nevelők harmada, míg az egyszülős családok több mint fele él szegénységben, a társadalmi kirekesztéstől fenyegetve.



Az LMP ezen elsősorban egy olyan többkulcsos, igazságos személyi jövedelemadóval segítene, amely a kereső családok 90 százalékánál több bért hagyna - fejtette ki a politikus, példaként említve, hogy elképzeléseik valóra váltása esetén a minimálbér havi nettó 26 ezer, az átlagbérek pedig havi nettó 36 ezer forinttal emelkednének.



Kanász-Nagy Máté szólt arról is, hogy olyan családpolitikát folytatnának, amely minden családot segítene, a rászorulókat pedig kiemelten támogatná. Az LMP ennek érdekében a családi pótlékot 30 százalékkal növelné, az egyszülős családok pedig ennél is magasabb, 40 százalékos növelésre számíthatnak, és a családi adókedvezményüket is megdupláznák.



Az LMP szóvivője kérdésre válaszolva megerősítette, az LMP továbbra is nyitott együttműködni minden olyan párttal, amely "korszakváltásban, a 21. század eljövetelében" érdekelt. Kanász-Nagy Máté azt mondta, a Jobbikot jelenleg nem tartják ilyen pártnak, és mindaddig nem is fogják, amíg nem tisztázza "súlyos identitásválságát", vagyis azt, hogy "kik is ők valójában és mit akarnak".

MTI