Bírálja a Jobbik Orbán Viktor levelét

2018. január 3. 18:12

Szilágyi György jobbikos országgyűlési képviselő szerint "hiteltelen és pofátlan" Orbán Viktor levele, melyben a Soros Györggyel szembeni kampányhoz kér pénzbeli támogatást.

"A leggazdagabb párt, sőt, a leggazdagabb cég a választók pénzéért kuncsorog. (...) Sok ezer milliárdot tüntettek el, ezek fölött egy személyben Orbán Viktor rendelkezik, ez az ember kér most a választóktól" - jegyezte meg az ellenzéki politikus szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.



Szilágyi György szerint ha nem loptak volna el a közbeszerzéseken, pályázatokon sok ezer milliárdot, ma Magyarországon majdnem minden dolgozó embernek lehetne adni 1 millió forintot.



Az ellenzéki politikus rámutatott arra is: a Fidesz-szavazók nagyrészt nyugdíjasok, akik közül 600 ezer él létminimum alatt, 100 ezer pedig kevesebb mint havi 50 ezer forintból, és ezektől az emberektől kér most a miniszterelnök.



Kijelentette: nem lehet tudni, létezik-e egyáltalán "Soros-terv". A Jobbik ennek kapcsán feljelentést tett, de azt a rendőrség elutasította. Ha mégis van ilyen terv, lehet, hogy az éppen arról szól, hogy a milliárdos a rendszerváltás időszakában beültette embereit, köztük az Soros-ösztöndíjjal Angliában tanuló Orbán Viktort a hatalomba. Ebben az esetben a Fidesz saját magával hadakozik - fűzte hozzá.



A Fidesz politikája a gyűlöletre és a félelemre épül, a Jobbik ezzel szemben a demokrácia és az átlátható gazdálkodás kiépítéséért küzd, ez a 2018-as választások tétje - mondta Szilágyi György.



A jobbikos politikus mellett a sajtótájékoztatón Mészáros Lőrinc életnagyságú fotója volt látható, kezében egy "STRÓMAN" feliratú táblával.



A Fidesz kedden közleményben tudatta, hogy Orbán Viktor levélben keresi meg azokat a Fidesz-támogatókat, akik erre korábban felhatalmazást adtak. Orbán Viktor levele "szót ejt az előttünk álló időszak kihívásairól, arról, hogy Soros György tevékenységével szemben most mindennél fontosabb megvédeni Magyarországot, azért, hogy valóban magyar ország maradjon. A levél címzettjei a csatolt csekk segítségével járulhatnak hozzá ahhoz, hogy a Fidesz sikeresen tudja megvívni az előttünk álló időszak politikai küzdelmeit" - áll a Fidesz keddi közleményében.

MTI