A Liberálisok a külföldön élőket mozgósítanák

2018. január 4. 13:16

"Szavazz haza!" néven indít kampányt a Magyar Liberális Párt (Liberálisok) a magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, de külföldön élő magyar állampolgárok választási mozgósítására.

Sermer Ádám, az ellenzéki párt elnökhelyettese csütörtökön, Budapesten tartott sajtótájékoztatón igazságtalannak nevezte a jelenlegi választási rendszert, mondván, a kormány a levélben történő szavazással a határon túl élő magyaroknak egyszerű lehetőséget ad a neki tetsző szavazatok leadására, míg a külföldön dolgozó magyarok voksolását technikai nehézségekkel hátráltatja.



A Liberálisok kampánya éppen ezért összegyűjti azokat a praktikus információkat, amelyek segítségével külföldről is könnyebben leadhatóvá válnak a szavazatok - mondta az ellenzéki párt politikusa, megemlítve, hogy tájékoztatást adnak a regisztráció menetéről és határidejeiről, továbbá a kijelölt szavazóhelyekről.



Sermer Ádám elmondta, kampányukkal a Magyarországon élők figyelmét is fel akarják hívni arra, hogy győzzék meg külföldön dolgozó rokonaikat, barátaikat a szavazás fontosságáról, mivel Magyarország szerintük csak egy kormányváltással indulhat el a liberális nyugat-európai országok felé.



Az elnökhelyettes szólt arról is, hogy a kampányukhoz az Európai Liberálisok Közösségétől is segítséget kérnek, továbbá a magyar "demokratikus ellenzék" pátjainak, valamint civil szervezetek támogatását is várják.

MTI