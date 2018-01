Gazdaságilag is hasznosítani kell a V4 együttműködést

2018. január 4. 15:12

A visegrádi csoporton (V4) belüli jó politikai együttműködést fontos gazdasági projektekké kell alakítani - jelentette ki Witold Waszczykowski lengyel külügyminiszter csütörtökön egy rádióinterjúban Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő előző napi budapesti látogatásának kapcsán.

A Radio Wnet lengyel internetes csatornának nyilatkozva Waszczykowski elmondta: Orbán Viktor magyar és Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő szerdai tárgyalásai során "egyértelműen arra törekedtek, hogy új életet leheljenek a regionális együttműködés eszközeibe, különösen a V4-be".



Megállapodtak abban - számolt be a budapesti tárgyalásokon szintén részt vevő miniszter -, hogy az országcsoport jó politikai együttműködését "gazdasági zászlósprojektekben is érdemes lenne hasznosítani", melyek konkrét tervezeteit már a V4-ek január végi budapesti kormányfői csúcstalálkozóján előterjesztenék.



Waszczykowski beszámolója szerint olyan infrastrukturális fejlesztésekről van szó, mint a Via Carpatia közlekedési folyosó befejezése, illetve a nagysebességű vasútvonalak kiépítése nemcsak Budapest és Belgrád között, hanem Krakkóig, Varsóig, talán Gdanskig is.



A regionális energiahálózat fejlesztéséről szólva a lengyel külügyminiszter elmondta: Budapest érdeklődést mutat a lengyelországi gázszállítások iránt. Ezzel vélhetően a swinoujsciei cseppfolyósítottgáz-kikötőből induló, tervezett észak-déli gázfolyosó lehetséges kihasználására utalt. Rámutatott: Magyarország szárazföldi ország, tengeri úton nem juthat gázhoz, így a környező országokon át érkező szállítmányokra van utalva.



Waszczykowski megerősítette: a szerdai miniszterelnöki megbeszélés során javaslatot tettek egy visegrádi fejlesztési bank létrehozására. "Mindkét kormányfő úgy nyilatkozott, hogy előteremti az ehhez szükséges forrásokat" - számolt be.



A kezdeményezésről szerda este a Reuters hírügynökség adott hírt, Morawieckit idézve. Megemlítette a wpolityce.pl lengyel konzervatív hírportál is, mely megjegyezte: a projekthez Csehország és Szlovákia hozzájárulására is szükség lesz. Lengyel részről a befektetendő tőke a hírportál szerint "több milliárd zloty" lenne.

MTI