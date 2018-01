A teljes szétesés határán lavíroz a Momentum

2018. január 4. 22:55

Az olimpiai pályázat megfúrásával hírnevet szerzett aprócska párt folytonos vezetőcseréiről írnak a vezető online lapok. Az Origo távozásokról ír, az Index ezt megerősítve pikáns értesülések alapján azt is megosztotta a nyilvánossággal, információik szerint a közelgő küldöttgyűlésen akár Fekete-Győrék leváltása is napirendre kerülhet.

Elsőként az Origo írta meg, hogy a Momentum legfrissebb távozói Túry Márton kabinetfőnök és Papp Gergő kommunikációs igazgató. A lemondott és kirúgott fejesekből lassan egy focicsapatot is kiállíthatna Fekete-Győr András – fogalmazott a hírportál. Túry alig három hónapig volt a posztján, miután még tavaly ősszel ő váltotta az ugyancsak idő előtt leköszönő Borbély Edét.

Fekete-Győr András, a Momentum Mozgalom elnöke érkezik a Fővárosi Választási Iroda épületébe 2017. február 17-én, hogy leadja az olimpiai népszavazás kiírásáért összegyűjtött 266 151 aláírást.MTI Fotó: Bruzák Noémi

Az Origó úgy fogalmazott, Papp esete annyiban más, hogy úgy tudjuk, ő nem önszántából ment, hanem felállították. A kommunikációs vezetőt – aki sokat szerepelt a sajtóban is – a tagságból többen szakmaiatlansággal vádolták, és tény, hogy Pappnak volt néhány emlékezetes bakija. Ő volt az is, aki miután az Origo megírta Borbély Ede kabinetfőnök lemondását, képes volt azt közölni, hogy a Momentumnak soha nem is volt kabinetfőnöke – emlékeztet az Origo.

A Momentum mozgalom a 2017-es nagy durranás, a magyar olimpiai pályázat ellehetetlenítése óta nem igazán adott életjelet magáról azon kívül, hogy szerveztek egy érdektelenségbe fulladó nyári fesztivált, és a pártelnök Brüsszelben és Berlinben tett hitet az európai politizálás mellett. Azonban a folyamatos személycserék, lemondások és kirúgások azt valószínűsítik, a szervezet nincs túl jó állapotban.

2017. december 20-án Zaránd Péter kampányfőnök, októberben a szakpolitikai igazgató, Egyed Janka és Kovács András párttitkár, szeptemberben Borbély Ede kabinetfőnök és Szauer Tamás, a Momentum addigi pénzügyi vezetője, augusztusban pedig elnökségi tagok, Pottyondy Edina és Kádár Barnabás távozott a pártból.

Az Index az Origo információit megerősítve arról ír, pár napja csak olyan hírek érkeznek a Momentum felől, hogy éppen melyik vezetője távozott. A kampányfőnök tavalyi távozása után pár nappal ezelőtt a kabinetfőnök és a kommunikációs igazgató is elhagyta a pártot. Az Index információi szerint a távozások mögött nem személyes, hanem belső, szervezeti problémák állnak, de a Momentum szóvivője a megterhelő kampányidőszakra fogja a dolgot, szerinte ilyenkor természetes a fluktuáció.

Az Index a kommunikációs vezető távozásához hozzáteszi, hogy Papp Gergő már a Momentum számára sikert hozó Nolimpia kampányban is irányította a párt kommunikációját. Az Index úgy tudja, ő is maga állt fel pár nappal ezelőtt a belső problémák miatt.

További értesülése az Indexnek, hogy jövő hétvégén egy fontos küldöttgyűlést is tart a Momentum, ahol egyszerű párttagoktól származó információink szerint kezdeményezni akarják, hogy kibeszéljék alaposan az elmúlt hónapok eseményeit és a követendő stratégiát. Volt olyan párttag, aki azt sugallta, hogy jövő héten a pártvezetés, az öttagú elnökség és/vagy Fekete-Győr András elnök lecserélése is napirendre kerülhet, de 3 hónappal egy parlamenti választás előtt ennek nyilván kicsi az esélye, mert elég drasztikus fordulat lenne a párt életében – fogalmaz az Index.

