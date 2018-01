Fico: semmilyen brüsszeli bürokrata nem kényszeríthet

2018. január 5. 15:59

Semmilyen brüsszeli bürokrata nem kényszerítheti a visegrádi országokat arra, hogy migránsokat fogadjanak be - jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteken azon a sajtótájékoztatón, amelyet az első hivatalos útjára Pozsonyba látogató Andrej Babis cseh kormányfővel együtt tartottak.

Robert Fico és Andrej Babis találkozóján a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése mellett súlyponti témaként került terítékre a visegrádi négyeknek (Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország, V4) az Európai Unión belüli érdekérvényesítése, különös tekintettel a migrációt érintő kérdésekre.



Utóbbival összefüggésben a két kormányfő ismételten elutasította, illetve nem hatékonynak és megosztónak nevezte a migránsok szétosztására vonatkozó kvótákat. Leszögezték azt is, hogy a migránskvótákról szóló döntés elutasítása miatt Magyarország, Csehország és Lengyelország ellen megindított kötelezettségszegési eljárás tekintetében a V4-ek szolidaritást fognak mutatni egymás iránt, és hangsúlyozták: kitartanak amellett, hogy az EU-ban az alapvető fontosságú politikai döntéseket teljes konszenzussal kell meghozni.



Robert Fico a tárgyalás után elmondta: mindketten aggódva tekintenek az Európát megosztó témákra, így a migrációra, illetve ezzel összefüggésben arra az igyekezetre is, hogy az EU-ban fontos kérdésekben nem teljes konszenzussal, hanem csupán többséggel, az egyes miniszteri tanácsok szintjén hozzanak meg döntéseket.



"Ezt rendkívül helytelennek és veszélyesnek tartjuk az Európai Unióra nézve" - szögezte le Robert Fico, hozzátéve: közös erővel fognak nyomást gyakorolni annak érdekében, hogy az egész EU-t érintő döntések a tagállamok vezetőinek teljes konszenzusával szülessenek meg. Rámutatott: az uniónak tudatosítania kell, hogy ha a migrációval kapcsolatban miniszterek szintjén hozna döntéseket, akkor az az EU-ra mint olyanra hosszú távon is rossz hatással lenne.



A szlovák kormányfő kiemelte: a V4-ek a Líbiának tett anyagi felajánlásukkal megmutatták, hogy hajlandóak a szolidaritásra a migráció kérdésében, de senki nem kényszerítheti rájuk a migránsok befogadását. "Senki, semmilyen brüsszeli bürokrata nem kényszerítheti a szlovák kormányt arra, hogy migránsokat fogadjon be" - hangsúlyozta Robert Fico, hozzátéve: ha egyszer az EU tagállamok vezetőinek szintjén politikai döntés született arról, hogy a befogadás önkéntes legyen, akkor annak kizárólag önkéntes alapon szabad működnie.



Andrej Babis, aki nyitottnak és konstruktívnak minősítette a szlovák hivatali partnerével folytatott tárgyalást, nagyon fontosnak nevezte, hogy nézeteik azonosak az EU-n belüli közös fellépés fontosságáról. Rámutatott: meg kell győzni az EU-t arról, hogy a migránskvóták nem jelentenek megoldást, nem hatékonyak és megosztóak. Hozzáfűzte: dolgozni kell azon, hogy ehhez a meggyőzéshez a visegrádi négyek további támogató partnereket találjanak, majd utalt rá, hogy ilyenként Ausztria is szóba jöhet. "Úgy gondolom, hogy jó esélyeink vannak" - jegyezte meg Andrej Babis.



A miniszterelnök országának az eurózónába való belépését firtató újságírói kérdésre is válaszolt, azt mondta: az euróövezetnek megvannak a maga problémái, s Csehország elégedett a cseh koronával, így pillanatnyilag nem fontolgatja a belépést, mert abban több negatívumot lát, mint pozitívumot.



A cseh kormányfő szlovákiai látogatásával egy időben ugyancsak Pozsonyban találkoztak a két ország védelmi miniszterei, és aláírták a közös légtérvédelemről korábban kötött megállapodás végrehajtási szerződését.

MTI