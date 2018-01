A török kormány rendezné kapcsolatait Berlinnel

2018. január 5. 18:40

A megromlott német-török kormányzati kapcsolatok rendezését javasolta a török külügyminiszter egy írásában, amelyet német lapok közöltek pénteken.

Mevlüt Cavusoglu a Berliner Morgenpost című lapban és a kiadóvállalat Funke médiacsoport többi újságjában közölt vendégkommentárban kiemelte, hogy 2017 "nehéz év" volt a német és a török kormány viszonyában, most pedig a két ország előtt álló kihívások miatt mindkét félnek egy "új kezdet" áll az érdekében.



Hozzátette, hogy "előtérbe került az iszlámellenességgel felszított identitáspolitika, az EU normatív hatalma pedig gyengül", ezért ésszerű volna az utóbbi 300 év hagyományaira támaszkodva a barátság és az együttműködés jegyében fejleszteni a német-török kapcsolatokat.



Kiemelte, hogy kölcsönösen egyenrangú félként kell elismerni a másikat, és a nyilvánosságon keresztüli üzengetés, a "megafon diplomácia" helyett vissza kell térni a kapcsolattartás bizalmas, adott esetben informális csatornáihoz. Mint írta, ennek a törekvésnek a része szombati látogatása német kollégájánál, Sigmar Gabrielnél Goslarban, a német diplomácia vezetőjének szülővárosában.



Az "újrakezdéshez" az is elengedhetetlen, hogy a "populista, egocentrikus és rövidtávú belpolitikai megfontolások" helyett egy pragmatikus megközelítés és a közös érdekek alapján építsék tovább a kapcsolatokat.



Különösen a biztonságpolitikában, a kereskedelem és a befektetések, beruházások területén, az energiapolitikában és a Törökország körüli térség egészét érintő politikában kell fejleszteni az együttműködést - írta.



A 2016 márciusában megkötött EU-Törökország menekültügyi megállapodásról kiemelte, hogy "Törökország és Németország vezető szerepe ebben a (migrációs) válságban példakép más EU-tagállamok számára".



Ezzel kapcsolatban leszögezte, hogy Ankara továbbra is ragaszkodik a török állampolgárok EU-s vízummentességének bevezetéséhez. Hozzátette, hogy a török EU-csatlakozási folyamatban túl kell lendülni az utóbbi időszakot jellemző tétlenségen.



Jelezte: tudja, hogy a német nyilvánosságot kiemelten foglalkoztatja a Törökországban fogságban tartott német állampolgárok ügye. Azt ígérte, hogy a kormány az igazságszolgáltatás függetlenségének tiszteletben tartása mellett mindent megtesz az eljárások gyorsításáért.



Berlinben visszafogottan reagáltak Ankara kezdeményezésére. Maria Adebahr külügyi szóvivő a kormányszóvivői tájékoztatón kedvező fejleménynek nevezte, hogy az utóbbi hetekben két német - egy emberi jogi aktivista és egy újságíró - visszanyerte szabadságát. Azonban így is még hét német állampolgárt tartanak fogságban a török hatóságok politikai okok miatt, köztük Deniz Yücelt, a Die Welt című német lap törökországi tudósítóját, akit már csaknem egy éve tartanak előzetes letartóztatásban vádemelés nélkül - emelte ki a szóvivő.



A német és a török kormány viszonya a 2016 nyarán történt törökországi puccskísérlet óta folyamatosan romlik, a kapcsolatot konfliktusok egyre hosszabb sora terheli. Ezért a berlini vezetés tavaly júliusban irányváltást jelentett be, az eddiginél keményebb fellépést ígér, arra hivatkozva, hogy Ankara elfordul az európai értékektől.

MTI