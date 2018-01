Jó ebédhez szól a nóta a Dunán

2018. január 6. 10:36

Több mint öt évtizede annak, hogy a Magyar Rádióban először felcsendült a Jó ebédhez szól a nóta című műsor. Most pedig leporolva a régi emlékeket új, helyenként formabontó módon jelenik meg a műsor a Duna Televízióban.

Létezik egy korosztály, amely számára nem telhetett el úgy egy vasárnapi ebéd, vagy épp az ebédkészítés, hogy a család ne hallgatta volna ezt a műsort. Nem is volt olyan régen, sokak számára szép emlékeket is idéz, akkori hallgatósága pedig e műsornak is köszönhette nóta műveltségét is. 50 évvel ezelőtt szinte minden komolyabb étteremben cigányzene szólt. Most a magyar nóta újra fénykorát élheti, hiszen a mai fiatal korosztály gyakran énekeli előkelő szórakozóhelyeken az est záró momentumaként kedvenc nótáit is.

Bényi Ildikó, a Jó ebédhez szól a nóta műsorvezetője

- Számomra is fontos emlékeket idéz – mesélte Bényi Ildikó, a Jó ebédhez szól a nóta műsorvezetője. - Leginkább a gyermekkoromat, amikor a rádió szerves része volt az életünknek. Nálunk a konyhában volt, a Kossuthot hallgattuk rendszeresen, így jó néhány műsor a világ legtermészetesebb módján ivódott be az életünkbe. A nóta műsor mellett ilyen volt például a nagyon kedvelt Játék és muzsika tíz percben, vagy hétvégenként a 30 perc alatt a Föld körül című műsor. Hétvégenként délben a harangszó után pedig tényleg a jó ebédhez szólt a nóta. De a cigányzenének is komoly hagyománya volt nálunk, Hernádvécsén. Búcsú idején, ősszel cigányzenekarok járták végig a falut, bekopogtak a portákra, zenéltek egy kicsit, ettek néhány falatot, ittak néhány kortyot és mentek tovább. Mostanában azt tapasztalom, hogy a cigányzene reneszánszát éli, különféle rendezvényeken előbb vagy utóbb, de mindig előkerül a magyar nótával együtt. A nótákat lehet szeretni, nem szeretni, de az biztos, hogy mulatni – jó értelemben véve – leginkább a magyar nótákra lehet.”

Ettől a hétvégétől, azaz január 7-től kezdve, vasárnaponként a Duna Televízión is megszólal a Jó ebédhez szól a nóta, a műsorban a Berki Béla nevével fémjelzett zenekar a klasszikus cigányzenekarok hangszerkiosztásával kíséri minden adásban az ugyancsak magas színvonalon éneklő előadókat.

Adásonként két hivatásos nótaénekes közreműködik az adott nóta repertoár előadásában, akik az önálló produkciójukon kívül alkalmanként duettet is énekelnek, hallható lesz egy-egy önálló zenekari mű, és kedvezve a modern zenei ízlésnek is, formabontó módon a műsor egy adott pontján műfajidegen előadók prezentálják kedvenc nótájukat.

Hétről-hétre bemutatkozik egy olyan előadó, akiről legritkábban jutna a néző eszébe az, hogy cigányprímás közreműködésével nótázni hallja kedvencét. A hazai könnyűzenei élet kiválóságai bebizonyítják, a nóta is színvonalas szórakoztató zene, amelynek megvannak a maga értékei.

Az első adásokban többek közt Csepregi Évával, Kautzky Armanddal, Nemcsák Károllyal, Kalocsai Zsuzsával és Balázs Péterrel találkozhatnak a nézők.

A műsornak nemcsak zenei, hanem a turisztikai értékei is vitathatatlanok. Az egyes epizódok érték megőrző jelleggel a magyar vidék legpatinásabb csárdáiból, borműhelyeiből jelentkeznek. A műsor szakmai tanácsadója és zenei kínálatának összeállítója Berki Béla cigányprímás.

Jó ebédhez szól a nóta

Január 7-től hetente, vasárnaponként 12.50 perctől a Dunán

